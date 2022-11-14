【港區國安法】涉勾結外國勢力等罪　黎智英擬申終止聆訊

▲ 黎智英就勾結外國勢力等罪即將開審，將先申請終止聆訊。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英、前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光等共7人，以及3間與《蘋果日報》相關的公司，分別涉3宗《港區國安法》案件，被控串謀勾結外國勢力等罪。黎智英及3間涉案公司今（14日）於高等法院作審前覆核。黎智英一方於庭上表示，由於本案由3名指定法官審理，並未設有陪審團，故將申請永久終止聆訊。法官要求控辯雙方就此呈交書面陳詞，並定於12月1日開審當日處理永久終止聆訊的申請。

被告黎智英（73歲）今由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭代表；3間涉案公司，蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司則由資深大律師郭棟明及大律師郭康麟代表；控方由署理助理刑事檢控專員李庭偉及署理副刑事檢控專員周天行代表。

控方於庭上表示，預計於11月24日或之前，可將黎智英手機內尚餘約2,500頁WhatsApp 對話翻譯，控方又替前壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權，申請特別證人通道。

黎智英一方則表示，由於本案由3名指定法官審理，並未設有陪審團，故打算申請永久終止聆訊。法官要求控辯雙方就此呈交書面陳詞，並定於12月1日開審當日處理辯方永久終止聆訊的申請。

本案早前分拆兩案處理，首案被告為黎智英及3間涉案公司，預計於12月1日開審，審訊為30天。另案被告為張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲）、筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲），他們將於11月22日於高等法院作答辯，眾人早前表示擬認罪。

各被告同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎智英獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀妨礙司法公正罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟