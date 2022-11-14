【遊東南亞】AirAsia最平$672飛6城市　12.15起往來曼谷航班加至每周4班

▲ AirAsia最平$672飛6城市，12.15起往來曼谷航班加至每周4班（AirAsia圖片）

AirAsia今日宣布，將從今年12月開始增加往返香港的直航航班，並推出特別促銷活動，為即將來臨的節日致旅行需求大增作準備。

由12月15日起，香港與曼谷（廊曼）間的航班將增加至每周4班，而香港往來吉隆坡和香港往來馬尼拉則將增加至每周3班。

所有增加航班的座位現已在airasia Super App上開放預訂，往返香港的旅客並可享受專屬的活動優惠票價，在即將到來的假期中享受期待已久的旅遊及與摯親的團聚。

旅客現在可以低至$672單稅連稅的票價飛往東南亞熱門目的地，或通過AirAsia遍布亞洲的龐大網絡連接到他們最喜愛的度假勝地，包括檳城、亞庇（沙巴）、清邁、布吉、新加坡，峇里島等。特別促銷從即日起至2022年11月27日接受預訂，出發日期為2023年1月1日至4月30日。

AirAsia 集團首席商務總裁Karen Chan表示，香港是集團網絡不可或缺的一部分，很高興能夠再次於香港與東南亞之間提供價格實惠的空中連接服務。

Karen Chan又指，隨著香港放寬入境限制，從今年9月起允許遊客免隔離旅遊，再加上強勁的需求預測，集團在節日前增加航班班次和特別促銷票價，希望藉此吸引更多旅客往返香港迎來全新的一年。集團計劃在大中華地區陸續推出新服務，並期待在不久的將來恢復更多直飛中國內地的定點直飛航班。

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責任編輯：陳麗娜