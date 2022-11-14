【新品速報】Flash Coffee推出四款特色熱飲　全線有售首週購買贈棉花糖

▲ Flash Coffee「The Ultimate Joyful Treats 系列」登場。（圖片由品牌提供）

踏入 11 月，Flash Coffee 推出期間限定「The Ultimate Joyful Treats 系列」，當中包括受大家歡迎的玉桂薑糖黑咖啡及玉桂薑糖鮮奶咖啡單品，以及全新熱飲薑糖熱朱朱及黃金鮮奶，在即將到來的冬日節慶手握一杯特色熱飲，暖手暖胃又暖心！

全新系列中，Flash Coffee在飲品中加入聖誕元素，運用玉桂、薑糖和薑黃增添節慶色彩和氣氛。玉桂薑糖鮮奶咖啡每一口都充滿奶香，玉桂薑糖配搭鮮奶咖啡，是冬天時最佳的暖心之選。玉桂薑糖黑咖啡則以香醇黑咖啡配上玉桂，帶有薑糖獨有的香甜味。而薑糖熱朱朱以朱古力配上薑糖的香甜。黃金鮮奶（含薑黃）就在鮮奶中加入天然薑黃粉，口感順滑不澀，溫和帶有層次。

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Flash Coffee指即日起至2022年11月20日，凡購買The Ultimate Joyful Treats系列特飲，即可免費獲贈棉花糖配料一份。在飲品當中加入棉花糖，慢慢溶掉的棉花糖令熱飲格外香甜，在冬日感受窩心暖意。

The Ultimate Joyful Treats 系列於 Flash Coffee 全線 17 間分店有售，下載 Flash Coffee 應用程式可以享有獨家優惠。

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責任編緝：蕭雅文