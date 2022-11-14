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【港鐵出軌甩車門】港鐵初步相信路軌旁金屬護欄組件移位　與列車碰撞致偏離

社會 17:05 2022/11/14

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港鐵荃灣綫油麻地站的列車涉出軌甩車門事故。（黃傑偉攝）

港鐵荃灣綫油麻地站的列車涉出軌甩車門事故，港鐵工程人員經過通宵搶修後，港鐵表示，油麻地站的復修工作已經完成，荃灣綫列車服務今早將回復正常，頭班車將按時間表如常開出。

港鐵車務總監李家潤指，昨日已通宵安排有關列車返回車廠進入深入檢查，路軌修復工作亦已完成。初步調查相信，隧道路軌旁有金屬護欄的組件移位，與列車發生碰撞，導致列車有偏離。他指港鐵會從各方面深入研究成因，包括列車軌道等。

他續指，有關金屬護欄是隧道內的一項裝置，背後有一些軌道設施，用於抽風。至於為何會出現碰撞，李家潤則指從幾方面會深入研究調查，包括維修安排、使用及損耗情況、設計概念等，不排除再有其他成因。而昨天則以修復工作為主，未來會邀請外界專家循以上方向找出成因。

他又表示，港鐵有30多個類似裝置，工程人員已完成相應檢查，確保今天營運妥當。

被問及港鐵何時完成調查工作，李家潤指會邀請外界專家就事件進行深入調查，望能盡快鎖定事故原因並提出改善方案。而考慮邀請的專家包括有列車偏離、金屬扣件等專業人士。

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記者：黃穎津

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