【吃力不討好】媽媽旅行代煮飯被嫌三嫌四 港女：體會到媽媽平日辛苦

▲ 收工趕住去買餸煮飯，點知被家人嫌三嫌四，爸爸更口不擇言：「攞去餵豬，豬都唔食！」

媽媽乃是一家之煮，但媽媽不在家時，煮飯的責任又會交給誰呢？日前有港女稱，因媽媽出門去旅行，她為了家人吃得健康，不想家人吃味精外賣，所以自動請纓接手煮飯，收工便趕去買餸煮飯，豈料被家人嫌三嫌四，爸爸更口不擇言：「攞去餵豬，豬都唔食！」，令港女極為難受！

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有孝順港女，日前在「香港討論區」發文，主題是「好心煮飯仲要畀人嫌三嫌四嘅感覺真係唔好受... 」，港女透露每日要諗煮咩菜式真的很頭痛，以往阿媽煮飯原來唔簡單，

以前見到阿媽煮，每日都有唔同嘅餸，基本上每餐都會有3餸1湯。

該港女稱，最近阿媽去了旅行，她負責煮每晚的晚餐，所以收工便要去買餸已經好攰，豈料，煮完飯無人欣賞，阿爸同阿妹仲嫌三嫌四，又話不想食這個那個，一時又話煮得不夠味。

港女續指，煮給他們吃已經好好，已經連碗都洗埋，還要求多多又不願自己煮，而她最㷫就是爸爸的一句說話，

阿爸仲要話︰攞去餵豬，豬都唔會食！佢哋仲話不如叫外賣仲好啦！

港女表示，她自己也有吃，味道不錯，正正常常，他們說話很過份，她只是一心為他們身體著想，不想他們吃外賣味精食物，煮飯比較健康，而且又比較平宜，

咁辛苦煮畀佢哋食仲咁多嘢講。突然明白咗阿媽平時煮飯原來係咁辛苦㗎！

貼文一出，即引起網民熱議，指樓主吃力不討好，不要再煮，讓家人自己叫外賣，「咁辛苦自己做咩，叫外賣算啦」、「唔煮唔關你事，仲好，唔使排隊煮嘢食」、「咁講嘢好過份~ 你唔好再煮，等佢哋伸個頭出窗口度食風~」、「買外賣算啦，又唔係唔使返工，而且都係短時間啫」，另有網民提議樓主買兩餸飯，一人一盒，「兩餸飯平靚正使乜搞咁多嘢」、「下次咪煮喇, 賣3餸飯咪算囉」。

有網友指樓主的家人嫌三嫌四，但最後有冇食樓主做的食物？如果有就不用理他們！「反正豬唔食嘅佢哋都食到，即係實際對食物無要求啦。」

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責任編輯︰王明芳