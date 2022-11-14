【對不起幫緊你】突然失明欲輕生靠跑步扭轉人生　視障跑手梁小偉：希望後半生做好自己

▲ 視障人士梁小偉亮相《對不起幫緊你》。

ViuTV播映的節目《對不起幫緊你》有不少洋蔥位，每集將會找來一個個有關遺憾的故事，由主持組成最強道歉團，陪每個有關遺憾的故事主人翁一齊道歉謝罪，上山下海為求得到對方原諒。



而今晚（11月14日）播出一集的主人翁為著名視障跑手梁小偉（Gary），節目裡他會分享當年如何在「三失」打擊下靠跑步扭轉人生。

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▲ 梁小偉為著名視障跑手。（取自Facebook）

遠征各地屢獲殊榮

視障跑手梁小偉曾代表香港遠征各地，除參加本地賽事，他亦到過台灣、內地、美國等參賽，又曾踏足南極、北極及戈壁沙漠，可說屢獲殊榮。

其實他因罹患遺傳性視網膜色素病變，從小就患有夜盲症。直到2009年，有一朝起床後更發現自己完全失明，從此陷入黑暗的世界。

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跑出精彩人生

當時Gary選擇用酒精麻醉自己，甚至萌生自殺念頭，自暴自棄的生活亦令體重增加至190多磅。幸最終Gary開竅走出陰霾，他於預告片中說：「我就諗，佢哋想留低都唔得，你自己留低又冇珍惜，係咪應該有啲改變？」

到後來為健康跑步減肥，他直言當時不愛跑步，不過在領跑員的開導和鼓勵後令他重新發現跑步的樂趣，因而成為視障跑手及跑步教練。更在跑步路途上，與領跑員女友Gretal結緣。

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慶幸當年沒放棄自己

因受疫情影響，已逾兩年無法舉辦大型的跑步活動。故節目組接受委託，聯同練美娟（娟姐）、吳啟洋（Phoebus＠P1X3L），為一眾視障跑手和領跑員籌備活動。

娟姐和Phoebus更親身上陣，與Gary及其學員一同享受在維港海濱長廊跑步的樂趣。其後，Gary落淚感激當年幸有自己的教練和領跑員沒有放棄自己。

Gary更指：「遺憾自己前半生做錯好多，冇好好利用自己視力健全嘅時間。希望後半生做好自己，幫助更多視障朋友。希望大家為自己目標進發，堅持自己理想，永不放棄。」

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