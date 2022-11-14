【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死

▲ 泰國有貨車司機醉酒駕駛撞入地舖，造成一名4歲男童死亡。

每個孩子都是爸媽的寶貝，甚至有父母願意為子女捨命。近日泰國發生一宗慘劇，有貨車司機醉酒駕駛撞入地舖，造成一名4歲男童死亡。當時一名女子與一對子女在店內，在生死瞬間，媽媽只能在兩個中救一個，最終成功救到女兒，卻來不及抓住兒子，不幸目睹愛兒慘死。

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貨車司機醉駕肇禍

綜合外國傳媒報道，事發於本月7日（一）早上近8時在泰國武里南府，從店內的閉路電視畫面可見，當時在店外的長枱長櫈位置，媽媽及一對子女正在吃早餐，她站起來為女兒紮辮，而兒子則坐在母女二人的對面吃東西。

突然一輛貨車失控並全速衝向店舖，媽媽嚇得拉起女兒到一邊，可是來不及抓住坐在對面的兒子。貨車撞倒男童後停下來，此時有數名男子前來幫忙，將女童抱起到安全的地方。而男童被送往醫院搶救，惜傷重不治。

當日上午8時左右，警方接報到場，發現肇事貨車在失控前已撞到另一輛汽車，但警方未見醉酒駕駛的司機蹤影。貨車撞毀店內一張大理石枱，店內大部分物品破損，散落一地，事故現場還發現了血跡。目擊者向警方稱，死者為年僅4歲的Nong Stamp，他被貨車撞倒的大理石枱擊中。

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母痛失愛兒感自責

當地傳媒在醫院看到男童的33歲父親Noppadon Singhaphan，以及29歲母親Patcharawan Petchlert。媽媽坐在急症室前哭得幾乎窒息，她仍然無法接受失去愛兒的事實。事發後5歲的女兒Teeradol受驚一直哭泣，要由親人來安慰她。

當媽媽被問及時，她含淚指當時只能將女兒推向一邊，以免被撞到，她自責抓不住坐在對面的兒子。她憶述看到兒子被大理石板壓在身上後，驚聲尖叫，眾人合力移開大理石救出兒子，並將昏迷的他交給丈夫。丈夫抱著重傷的孩子，送到武里南醫院，不過最後仍返魂乏術。她哭訴︰

我非常震驚，忍不住哭了起來，因為我沒想到會失去孩子。

事發後，醉酒駕駛的貨車司機逃脫了，更遑論給他們一個道歉，媽媽希望警方加快酒精檢測和法律訴訟的跟進行動。

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責任編輯︰王明芳