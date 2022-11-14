【超能使者】唐詩詠誤墮情網「錯愛」陳展鵬　全因對方一個舉動即意亂情迷

▲ Q姨呢個表情其實真係幾有喜感。

TVB台劇《超能使者》播得如火如荼，今日（11月14日）一集，「母胎單身」Feel的Q姨（唐詩詠飾）與高勇（陳山聰飾）於感情上疑似各有進展。

曾被阿鏈（陳展鵬飾）暗寸「未拍過拖」的Q姨，竟對剛宣布太太淑敏（劉佩玥飾）懷孕的阿鏈疑似動情，全因阿鏈於片場獻殷勤為Q姨按摩，令Q姨一度「意亂情迷。

對於Q姨與阿鏈的「親密」互動，就連好姊妹Open姐（劉穎鏇飾）和阿七（伍樂怡飾）亦看不過眼，更懷疑阿鏈壓抑太久「誤墮孽緣」。

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▲ 喺現場目擊整個過程嘅Open姐（右）和阿七嚇到呆咗。

克服心理關口 盡情演出

由於按摩戲逃不了要盡情放聲去演，詩詠表示拍攝當日全靠Jazz指引才能釋放自己：「拍之前都知道會有好多人喺側邊望住，所以入片場前都做足心理準備，亦唔會理其他人眼光，只係盡力去做好呢場戲。雖然係有啲心理關口要過，但演喜劇都係要放低自我，好開心自己可以跳出框框同心理關口去做。」

她指很難得能與合作無間的展鵬再次擦出新火花，又表示拍畢《超能使者》後發現對演喜劇有興趣，但她認為覺得還需要多點磨練。

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