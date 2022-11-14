【流水落花】鄭秀文零片酬演出支持港片　Sammi：想為電影圈做啲嘢

▲ 鄭秀文出席香港亞洲電影節《流水落花》首映。

電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品《流水落花》，日前於香港亞洲電影節（HKAFF）舉行閉幕電影禮。

完場後，觀眾拍手掌聲更持續3分鐘以示支持，《流水落花》女主角鄭秀文（Sammi）更與賈勝楓導演、陸駿光（Alan）、李嘉慧監製和3位新力軍黃梓樂、趙啓嵐、徐家謙一同現身與觀眾分享及問答，當中有不少觀眾於映後表示感動落淚，更有觀眾讚賞是Sammi近年演繹最好的作品。

《流水落花》把香港近年被廣泛報導的寄養家庭（foster family）題材，感動人心地搬上大銀幕，導演賈勝楓除感激Sammi零片酬參與演出支持外，他說：「希望大家除了支持香港電影，更希望大家會關注下一代嘅年輕人。」

▲ 《流水落花》

零片酬接拍

Sammi戲中演心靈受創傷而在成為寄養家庭之中得到救贖的天美姨姨，表示今次零片酬接拍《流水落花》，主要想支持賈勝楓導演：「一直都想為電影圈做啲嘢，如果我唔收片酬，能夠將啲錢放埋落去製作，可以出嚟有更好質素嘅作品重好！」

然後，Sammi續指：「同時是因為這個劇本，提到寄養家庭呢件事，而天美姨姨呢個因兒子死去而心靈受創，但在暫托小孩子之間心理得到療癒；導演經常話多謝我，其實係我多謝導演先啱，帶俾我有呢個咁不一樣，充滿傷痛的媽媽角色 。」

▲ 《流水落花》

陸駿光愛犬離世

至於演天美姨姨丈夫的陸駿光，映後分享時感觸落淚：「剛剛最後一幕放狗的場面，戲中隻狗真實係我嘅狗狗，但佢今個月頭剛剛離世，所以有些感觸。」

有觀眾問到Alan是如何揣摩角色，他說：「導演又叫我參考一個九龍城賣菜叔叔，不過我一直都搵唔到導演所講嘅呢個人，相反邊演出邊發現，其實呢個角色更似導演本人，哈哈。」

▲ 陸駿光在分享時感觸落淚。

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