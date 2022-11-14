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【潮物速報】PALLADIUM推出秋冬限定款式　KERRYTA型格演繹盡顯獨特個性

休閒消費 17:48 2022/11/14

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PALLADIUM推出REVOLT系列及PALLABASE LEATHER的女生限定款式。

法國軍靴品牌PALLADIUM今年秋冬最新推出REVOLT系列及PALLABASE LEATHER的女生限定款式，3吋高的型格厚鞋底設計讓女生展現腿部修長線條，低調既誠實地瞬間「增高」，成功輕易修飾身型比例；而街頭風格的細節設計盡顯直率個性。輪廓前衛的厚底鞋REVOLT系列率先成為周子涵（KERRYTA）新寵，型格配搭秋冬日常OOTD，完美演繹各種穿搭風格，發揮極致魅力。

最新影片推介：陳瀅專訪

REVOLT SPORT RANGER

承接REVOLT系列的厚底特色，新推出的REVOLT SPORT RANGER揉合運動外型與街頭感覺於一身。除了保留標誌性的誇張鋸齒型厚鞋底，鞋面採用了柔軟舒適的LWG認證金級皮革面料。最亮眼的部份是鞋筒加了一個可調節的織帶與金屬扣環，鮮明的幻彩色鞋舌標籤搭配無論是全黑或STAR WHITE色的鞋身，整體設計充滿不羈個性。除加入街頭服飾細節特色之外，REVOLT SPORT RANGER高筒邊的鞋領特別加上軟墊，為雙腳帶來更大的舒適感。鞋筒的內側更貼心加上拉鏈，方便穿脫無難度。

白色REVOLT SPORT RANGER 配以同樣淺色系的高腰牛仔褲，上身套上窄身短版上衣或外套，輕鬆襯出個性街頭風。

白色REVOLT SPORT RANGER配以同樣淺色系的高腰牛仔褲，上身套上窄身短版上衣或外套，輕鬆襯出個性街頭風。將褲腳捲起至稍微露出肌膚及呈現到鞋的完整高筒部分，九分褲的黃金長度能修飾腿部線條，使身型比例更修長。

RANGER系列：既型格又性感

此外，品牌同時推出CHELSEA靴款式的REVOLT CHELSEA RANGER，為率性女生帶來方便易穿的另一選擇。RANGER系列保留PALLADIUM一貫的強大戶外功能及舒適性。採用輕質TPR鞋底，彈性輕身但抓地力強。而鞋墊的die-cut EVA及腳跟杯設計提高對後腳跟的保護和穩定度。將黑色REVOLT CHELSEA RANGER配上同樣深色系的緊身連身短裙，型格得來帶點性感，是派對造型不二之選。

KERRYTA以連身皮裙內搭透視上衣點綴，在派對中更為閃亮。

用100%棉Moleskin帆布的輕盈之作REVOLT HI TX亦非常百搭，是適合日常休閒穿搭的必備單品。橡膠厚鞋底同樣輕身高彈性，綴有品牌Logo的鞋舌帶有幻彩效果，低調而富有細節。簡單的鉛筆半截短裙和背心，配以短筒鞋款的REVOLT HI TX，在視覺上可以拉長小腿比例。記得襪的長度不能太短，剛好比鞋領高一點的中長襪就最適合。天氣再冷一點，上身可換上oversized的牛仔外套或Bomber Jacket，既立體又有型。

PALLABASE LEATHER

將PALLADIUM最標誌性的PAMPA BOOTS以厚踭呈現的PALLABASE LEATHER 更具女性魅力，鞋面以柔軟觸感的絲綢皮製造，強韌舒適。加上方便穿脫的拉鏈設計，適合行程緊湊的都會女性，游走不同場合。 KERRYTA 以短裙配白色短襪，頓時加添幾分學院風的少女活潑。PALLABASE LEATHER無論是配上短裙、短褲或洋裝的短版下身，視覺上均能拉長腿部線條，是最容易駕馭的時尚穿搭組合。

全新REVOLT系列及PALLABASE LEATHER將於11月16日於PALLADIUM專門店正式發售。

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責任編緝：馮雪怡

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