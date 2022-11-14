【心理健康】6歲男童從畫紙上拾回自信心 藝術助兒童學習情緒管理

除了學業成績，你有否關心小朋友的情緒和心理健康?有否想過如何改善他們的心理健康?藝術的力量真的不要小看，即使畫一幅畫﹑唱一首歌，都可以讓人感到開心，特別是小朋友。一個自小害羞及缺乏自信心的6歲男童，因為藝術變得開朗，更在畫紙上重拾自信。

6歲的晉晉就讀小一，性格較沉靜，自小自信心甚低，很在意媽媽如何看他，又經常愛跟哥哥比較，覺得自己事事都不及哥哥，有時甚至「嬲自己」；9歲的哥哥添添，性格較衝動﹑脾氣大﹑說話爽直，有時會跟同學有爭拗，而且好勝心強。

媽媽阿芬察覺兩兄弟的情緒有異樣，偶然下讓兩兄弟參加了香港救助兒童會於深水埗的童里活動中心舉辦的情緒管理藝術治療小組，學習到情緒無分好與壞﹑認識情緒的種類和特性及如何管理自己的情緒。又透過不同的物料製作心情週記表和情緒輪﹑用泥膠製作憤怒怪獸﹑做手工製作「傾心事」手指布偶﹑比賽壓扁泡泡紙﹑用粉筆畫情緒飛機跳﹑以膠樽、水筆和顏色紙製作感恩小罐，表達自己的感受。

最新影片推介:

二人參加情緒管理藝術治療小組後，媽媽發覺兩兄弟也漸漸開始有所改變。平日沉靜的晉晉，一說起繪畫便即時彷彿注滿能量，主動興奮地說:「我超級鍾意畫畫!」他平日喜歡畫蜘蛛俠，拿起顏色筆在畫紙上便會畫出他心愛的蜘蛛俠。導師更發現他較同年齡的小朋友有繪畫天份。他別具創意，會設計不同的服飾，給蜘蛛俠換衫變裝，又會興奮得做出蜘蛛俠吐蜘蛛絲的手勢，即使戴著口罩也難掩其快樂。晉晉在畫紙上找到自己的世界，更在畫紙上拾回自信心。

媽媽表示，哥哥添添最喜歡情緒管理藝術治療小組中的玩泥膠環節，因為可以將泥膠「搓圓㩒扁」。她發現添添比以前更有同理心，自制能力也有所改善，少了發脾氣，人也較以前細心，比以前更能夠易地思考，為別人多想一點。而媽媽阿芬也參加了童里活動中心的家長手工藝班。她笑說:「因為我自己都有負面情緒，擔心如不小心發洩在仔仔身上，覺得對他們不公平。課堂上，我專注學插花，暫時忘記育兒的壓力，可以放鬆一會。」

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示: 「很高興看到參加活動的小朋友及其家人有所改變。我們以藝術為本的項目並不只限於深水埗的童里活動中心，我們更跟夥伴機構及學校，一同推廣透過藝術提升兒童心理健康，讓更多小朋友及其家人受惠。」

香港救助兒童會跟香港善導會合作，於2020-2021年推出「童樂坊」計劃，為精神復元人士庭的兒童及青少年提供一系列培育正面情緒及家庭抗逆力的活動。香港善導會的精神健康服務高級經理Priscilla表示，其中一個活動是由小朋友和父母合力就開心、傷心、羞愧、害怕和生氣創作5個故事，並由小朋友動手將情景畫出來，最後製作了1000本繪本。

機構找來婦女義工幫手縫製手偶，並由培訓的義工到九龍城及天水圍共11間幼稚園、教堂及非政府組織，利用繪本和人偶講故事給小朋友聽。小朋友在創作的過程中會感到好奇，得意的手工引發他們的興趣，從而提升他們對不同情緒的認識和管理方法。

他們可將情緒畫在紙上，其中有一個6歲的男童在公仔頭頂畫一團火，以表達他當時的憤怒。他們的經歷是正面的，包括開心、理解、思考、解難及溝通。而父母都有反思自己的態度，學懂給彼此一點空間，學習聆聽子女的聲音。透過藝術，小朋友的表達能力有逐步改進，平日不懂或不會表達的事，都會透過創作過程表達出來。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

為了推廣藝術提升兒童心理健康，喚起大眾的關注，香港救助兒童會將於11月19至20日在西九文化區舉行「世界兒童日嘉年華」以 主題 凝聚「藝」力一起童行，通過藝術的力量促進兒童的健康發展。此外，亦會於利東街安排不同的工作坊以及舉辦為期兩星期的慈善市集，一起「藝力童行」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳