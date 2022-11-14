【違限聚令】涉兩年前違限聚令　「Lunch哥」認罪罰款5000元

▲ 李國永違限聚令被判罰款5,000元。資料圖片

示威常客「Lunch哥」李國永與2名男子，涉在2020年5月中環國際金融中心商場參與「和你lunch」活動，被票控違反限聚令，李今（14日）於東區裁判法院承認控罪，另外兩男則被撤控。裁判官判處李罰款5,000元，並著他以零用錢交罰款，稱可令被告「深刻啲」。

傳票控罪指，被告李國永（20歲），紀竣曦（19歲）及張晉僖（19歲）於2020年5月8日，在中環國際金融中心商場P1層1100至1103店舖外，無合法權限或合理辯解而參與受禁群組聚集。控方今撤銷紀及張的控罪。

案情指，當日有4名警員中午起在場監察活動，及後有10人聚集，被告叫口號和唱歌，又拉起「光時」橫額，警員多番警告群眾正參與受禁羣組聚集，人群亦未散去，隨後展開執法。被告逃進Apple Store，被警員將他帶離店鋪，票控限聚令。

辯方求情指，被告有社交障礙，曾受欺凌，他因為想引人注目而犯案，現已得到他人關懷，故重犯機會較低。主任裁判官嚴舜儀判刑時著被告由零用錢交罰款5,000元，令被告「深刻啲」。

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記者：陳曉欣