【音樂會】時代廣場 x Serrini合作綠色療癒聖誕企劃　下月舉行5場「真美的音樂會SPA」

▲ Serrini下月於時代廣場5樓「真美的房間」內的Performance Zone進行5場「真美的音樂會SPA」。

聖誕將至，銅鑼灣時代廣場將聯同Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、本地音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller，於2022年11月23日至2023年1月2日期間，在地面露天廣場舉行Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It’s Relaxing Time》綠色療癒聖誕企劃，並以Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首次露面的「Tree Baby」角色為靈感，透過北歐森林風的大型藝術裝置，引領全港市民於聖誕佳節以森林浴，過一個與別不同的治癒聖誕。

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同時，於5樓帶來「真美的房間」，透過多重感官結合音樂與藝術的互動空間、Serrini主理一系列的SPA療程以及期間限定店等，帶領大家從迷茫走到尋找自我的旅程。

此外，時代廣場亦與Botanic Union推出以植物盆栽為主題的限定日曆及聖誕樹工作坊，以植物與大家渡過綠意盎然的聖誕及展開美好的新一年。

而在12月10、11、17、18日及23日，Serrini更會親臨5樓「真美的房間」內的Performance Zone進行五場「真美的音樂會SPA」，屆時她將為35位觀眾帶來一個半小時的近距離放鬆音樂療程，而門票將於11月18日早上11時起於MOOVShop.com獨家預訂，門票套裝包括Serrini親自設計樹仔燈一個及Serrini調配「真愛」香氣口罩貼一套。

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另外，在11月24日，Serrini亦會在Performance Zone內將舉辦「《Gwendolyn Spa》真美的簽名會」，屆時粉絲將可與Serrini作一對一近距離接觸，獲得梁總理親筆簽名《Gwendolyn Spa》唱片連微笑、真美Card一套、單獨合照機會一個及Serrini調配「真愛」香氣滾珠香薰(10ml) 一支，門票套裝同樣在MOOVShop.com獨家發售。

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責任編緝：馮雪怡