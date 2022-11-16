【聖誕2022】6大酒店聖誕住宿優惠　最平$2,660起包自助早餐及午餐

▲ 臨近聖誕，不同酒店推出住宿優惠。（圖片由酒店提供）

不經不覺，臨近年尾，意味著聖誕節快到了，今日TOPick為大家搜羅不同酒店推出的聖誕住宿優惠，讓沒有打算外出旅行的大家，可以選擇在酒店歡度聖誕！

1.四季酒店

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今年，四季酒店準備了一系列歡度聖誕節的體驗，每晚由港幣3,800 起，入住全新海景客房或豪華山景客房，提供價值500港元的餐飲消費額及每日兩人份早餐。大家亦可選擇嚐味之旅住宿優惠，每房每晚由港幣5,300起，可以在The Lounge或透過房間餐飲服務享用二人份的四道菜主題晚餐（只適用於 2022 年 12 月 24 日至 26 日和 12 月 31 日期間入住住客），並於12月其他日子在The Lounge或透過房間餐飲服務享用三道菜主題晚餐，同樣包括兩人份早餐。

一家大小入住四季酒店更可透過禮賓部免費預約體驗節日親子活動，當中包括手作藝術及兒童烹飪班。兒童可以自製聖誕飾品，欣賞芭蕾舞表演，觀看本地詩歌班頌唱聖誕歌曲，或與廚師一起製作上海雲吞、意式口袋薄餅、日式飯團和火雞米紙卷。

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2.唯港薈

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今個 12 月唯港薈設計了聖誕住宿，只需港幣$2,820 起預訂「悠然水療住宿體驗」，即可入住 ICON 36 半海景客房一晚，欣賞夜景之餘再享受「悅椿 SPA」 60 分鐘的雙人自選身體按摩療程、The Market 雙人自助早餐、24 小時使用酒店健身室及室外恆溫游泳池。

喜歡美食的大家亦可以選擇「FOODCATION 食+住」優惠，品嚐The Market 雙人自助早餐之外，可獲享港幣$800 客房送餐服務消費額或以優惠價自選一項餐飲禮遇，包括 The Market 自助晚餐、天外天片皮鴨晚市菜譜，每房每晚只需港幣$1,705 起。酒店指聖誕樹會矗立於酒店大堂及出入口，無伴奏合唱團 Segno Acappella 將於 12 月 24 及 25 日晚上 7 時 30 分至 9 時， 於酒店各餐廳為一眾客人表演，12 月 24 日晚餐時 段及 12 月 25 日午餐及晚餐時段聖誕老人驚喜現身。

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3. JW萬豪酒店

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酒店指JW Buffet-cation現特別延長住宿期至聖誕節及新年，讓大家享受節日美食住宿體驗，於The Lounge享受節日自助晚餐，入住客房欣賞景色，翌日再可享自助早餐。大家更可於新登場的JW網上商店消費，即可獲贈港幣 $800 住宿禮券，住宿期至2022年12月31日，入住時即可扣減港幣$800房價，並可於入住期間享有自助早餐買一送一優惠，選擇星期一至星期四登記入住更可享24小時住宿，不過不適用於12月26至27日。

酒店指於指定日子入住，即2022年12月24至26日、31日及2023年1月1日，可享用The Lounge節日限定奢華自助晚餐，每房每晚價目由港幣3,080元起。

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4.麗思卡爾頓酒店

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即日起至至 2023 年 1 月 31 日，聖誕佳節到香港麗思卡爾頓酒店，有麗思兒童探索之旅住宿體驗提供原野探奇及露營帳篷裝備，可免費在入住期間享用電動遊戲機及使用 Wisekids 聖誕遊戲室等等。除此之外，酒店將推出的網上尋寶有獎遊戲，一 家大小全程投入尋寶狂熱，創造獨特節日住宿體驗。

而聖誕「寵」愛住宿體驗，酒店會在房間滿佈節日裝飾及寵物尊享迎賓禮遇，讓主人和毛孩們一同感受聖誕氣氛，酒店亦會免費提供聖誕寵物服裝，讓主人與毛孩「打卡」留念。於 2022 年 12 月 1 日至 31 日期間，酒店推出「華麗閃爍」節日療程，60 分鐘療程包括以 NANO 技術，激活皮膚內的膠原蛋白，令面部肌膚回復緊緻彈性。完成面部療程後，水療師會為大家貼上美甲片，可以維持亮麗甲色7天。

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5. 瑰麗酒店

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香檳愛好者於12月24日至26日節日慶典期間，除了享受住宿體驗外，更可在Holt's Café享用節日雙人早午餐或晚餐，並選擇加購兩小時香檳無限添飲。住宿計劃由港幣$6,600 起。全年的最後一天，在 Holt's Café享用二人節日晚餐，於酒店享受2022年的跨年夜，住宿計劃由港幣$8,900 起。

聖誕節是與家人共度舒展身心的美好佳節，ASAYA親子佳節寫意假期住宿計劃由港幣$9,900 起，包括雙人 60 分鐘護理療程，讓家長能盡情放鬆身心。每個家庭亦可體驗Asaya私人親子康體活動， 包括兒童聖誕磨砂手作班、親子瑜伽班、創意聖誕裝飾工作坊等。

讓這個聖誕節更具教育意義，於 12 月 22 日、23 日及 27 日參與 Staycation For Good 季度住宿體驗系列之瑰麗聖誕營。以減少食物浪費為主題，誠邀小朋友一同利用原本被視為廢物及準備運往堆填的廢棄貝殼，來循環再造成節日裝飾。此外，Staycation for Good 更為小朋友提供親身體驗，學習如何種植有機番茄，期間將授予種植、施肥、修剪和控制蟲害的小知識。

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6.維港凱悅尚萃酒店

酒店在聖誕節亦有推出住宿計劃，包括尚萃宅度假 (自助午餐)，包自助早餐及自助午餐，價錢為$2,660起，再有85折優惠。另外尚萃宅度假 (自助晚餐)，包自助早餐及自助晚餐$2,860起，有85折優惠。不得不提的是毛孩放電假期住宿計劃，可以與狗狗一同入住，並送狗狗歡迎禮包，價錢$1,560起，有85折優惠。

這個聖誕節酒店將繼續與膳心連合作，客人可捐贈全新或未開封的包裝食品，並放於酒店2樓大堂的聖誕樹下，為有需要人士提供食物援助，把愛和歡樂分享給社區中有需要的孩子。

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責任編緝：蕭雅文