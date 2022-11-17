【聖誕2022】7大酒店聖誕住宿優惠　最平$2,660起包自助早餐及午餐

▲ 臨近聖誕，不同酒店推出住宿優惠。（圖片由酒店提供）

不經不覺，臨近年尾，意味著聖誕節快到了，今日TOPick為大家搜羅不同酒店推出的聖誕住宿優惠，讓沒有打算外出旅行的大家，可以選擇在酒店歡度聖誕！

1.四季酒店

▲ （圖片由酒店提供）

今年，四季酒店準備了一系列歡度聖誕節的體驗，每晚由港幣3,800 起，入住全新海景客房或豪華山景客房，提供價值500港元的餐飲消費額及每日兩人份早餐。大家亦可選擇嚐味之旅住宿優惠，每房每晚由港幣5,300起，可以在The Lounge或透過房間餐飲服務享用二人份的四道菜主題晚餐（只適用於 2022 年 12 月 24 日至 26 日和 12 月 31 日期間入住住客），並於12月其他日子在The Lounge或透過房間餐飲服務享用三道菜主題晚餐，同樣包括兩人份早餐。

一家大小入住四季酒店更可透過禮賓部免費預約體驗節日親子活動，當中包括手作藝術及兒童烹飪班。兒童可以自製聖誕飾品，欣賞芭蕾舞表演，觀看本地詩歌班頌唱聖誕歌曲，或與廚師一起製作上海雲吞、意式口袋薄餅、日式飯團和火雞米紙卷。

詳情請按此。

2.唯港薈

▲ （圖片由酒店提供）

今個 12 月唯港薈設計了聖誕住宿，只需港幣$2,820 起預訂「悠然水療住宿體驗」，即可入住 ICON 36 半海景客房一晚，欣賞夜景之餘再享受「悅椿 SPA」 60 分鐘的雙人自選身體按摩療程、The Market 雙人自助早餐、24 小時使用酒店健身室及室外恆溫游泳池。

喜歡美食的大家亦可以選擇「FOODCATION 食+住」優惠，品嚐The Market 雙人自助早餐之外，可獲享港幣$800 客房送餐服務消費額或以優惠價自選一項餐飲禮遇，包括 The Market 自助晚餐、天外天片皮鴨晚市菜譜，每房每晚只需港幣$1,705 起。酒店指聖誕樹會矗立於酒店大堂及出入口，無伴奏合唱團 Segno Acappella 將於 12 月 24 及 25 日晚上 7 時 30 分至 9 時， 於酒店各餐廳為一眾客人表演，12 月 24 日晚餐時 段及 12 月 25 日午餐及晚餐時段聖誕老人驚喜現身。

詳情請按此。

3. JW萬豪酒店

▲ （圖片由酒店提供）

酒店指JW Buffet-cation現特別延長住宿期至聖誕節及新年，讓大家享受節日美食住宿體驗，於The Lounge享受節日自助晚餐，入住客房欣賞景色，翌日再可享自助早餐。大家更可於新登場的JW網上商店消費，即可獲贈港幣 $800 住宿禮券，住宿期至2022年12月31日，入住時即可扣減港幣$800房價，並可於入住期間享有自助早餐買一送一優惠，選擇星期一至星期四登記入住更可享24小時住宿，不過不適用於12月26至27日。

酒店指於指定日子入住，即2022年12月24至26日、31日及2023年1月1日，可享用The Lounge節日限定奢華自助晚餐，每房每晚價目由港幣3,080元起。

詳情請按此。

4.麗思卡爾頓酒店

▲ （圖片由酒店提供）

即日起至至 2023 年 1 月 31 日，聖誕佳節到香港麗思卡爾頓酒店，有麗思兒童探索之旅住宿體驗提供原野探奇及露營帳篷裝備，可免費在入住期間享用電動遊戲機及使用 Wisekids 聖誕遊戲室等等。除此之外，酒店將推出的網上尋寶有獎遊戲，一 家大小全程投入尋寶狂熱，創造獨特節日住宿體驗。

而聖誕「寵」愛住宿體驗，酒店會在房間滿佈節日裝飾及寵物尊享迎賓禮遇，讓主人和毛孩們一同感受聖誕氣氛，酒店亦會免費提供聖誕寵物服裝，讓主人與毛孩「打卡」留念。於 2022 年 12 月 1 日至 31 日期間，酒店推出「華麗閃爍」節日療程，60 分鐘療程包括以 NANO 技術，激活皮膚內的膠原蛋白，令面部肌膚回復緊緻彈性。完成面部療程後，水療師會為大家貼上美甲片，可以維持亮麗甲色7天。

詳情請按此。

5. 瑰麗酒店

▲ （圖片由酒店提供）

香檳愛好者於12月24日至26日節日慶典期間，除了享受住宿體驗外，更可在Holt's Café享用節日雙人早午餐或晚餐，並選擇加購兩小時香檳無限添飲。住宿計劃由港幣$6,600 起。全年的最後一天，在 Holt's Café享用二人節日晚餐，於酒店享受2022年的跨年夜，住宿計劃由港幣$8,900 起。

聖誕節是與家人共度舒展身心的美好佳節，ASAYA親子佳節寫意假期住宿計劃由港幣$9,900 起，包括雙人 60 分鐘護理療程，讓家長能盡情放鬆身心。每個家庭亦可體驗Asaya私人親子康體活動， 包括兒童聖誕磨砂手作班、親子瑜伽班、創意聖誕裝飾工作坊等。

讓這個聖誕節更具教育意義，於 12 月 22 日、23 日及 27 日參與 Staycation For Good 季度住宿體驗系列之瑰麗聖誕營。以減少食物浪費為主題，誠邀小朋友一同利用原本被視為廢物及準備運往堆填的廢棄貝殼，來循環再造成節日裝飾。此外，Staycation for Good 更為小朋友提供親身體驗，學習如何種植有機番茄，期間將授予種植、施肥、修剪和控制蟲害的小知識。

詳情請按此。

6.維港凱悅尚萃酒店

酒店在聖誕節亦有推出住宿計劃，包括尚萃宅度假 (自助午餐)，包自助早餐及自助午餐，價錢為$2,660起，再有85折優惠。另外尚萃宅度假 (自助晚餐)，包自助早餐及自助晚餐$2,860起，有85折優惠。不得不提的是毛孩放電假期住宿計劃，可以與狗狗一同入住，並送狗狗歡迎禮包，價錢$1,560起，有85折優惠。

這個聖誕節酒店將繼續與膳心連合作，客人可捐贈全新或未開封的包裝食品，並放於酒店2樓大堂的聖誕樹下，為有需要人士提供食物援助，把愛和歡樂分享給社區中有需要的孩子。

詳情請按此。

7. 香港文華東方酒店

▲ 香港文華東方酒店。（圖片由酒店提供）

「節日限時住宿優惠」

適用入住日期為2022 年12月24至25日，即日起至2022年12月16日接受預訂，定價由每晚港幣6,088元起，各式禮遇包括：於酒店客房內、快船廊或Café Causette享用雙人美味早餐、入住當日在康樂廳享用雙人節日自助晚餐連餐酒兩杯及預訂文華閣客房和套房的賓客可享雙人文華閣禮遇等。

「文華東方佳節悠閒之旅」

於2022年12月16日或之前預訂，適用入住日期為12月23、24、25、30及31日，定價由每晚港幣6,288元起，禮遇包括：文華閣客房級別或以上、退房當日於The Aubrey享用雙人豐盛早午餐及預訂文華閣客房和套房的賓客可享雙人文華閣禮遇等。

預訂「慶典套房住宿計劃」

入住酒店的豪華套房，盡情享受人生中的難忘時光。適用入住日期為即日起至2021年12月31日，定價每晚港幣6,880元起，禮遇包括：預訂指定套房可享八折優惠，並可獲一間相同樓層之客房的免費住宿、文華閣禮遇（可供四位成人賓客享用）、瑪德蓮蛋糕配玫瑰花瓣果醬作迎賓美點、精選香檳乙瓶、節日房間裝飾及尚扇薈Fans of M.O. 會員額外禮遇。

了解更多或預訂:官網、致電+852 2522 0111或電郵

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文