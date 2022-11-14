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【有洋蔥】被鄰居盜用WiFi怒改密碼　 男子收道謝紙條揭心酸故事後悔不已

育兒經 18:29 2022/11/14

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付男的行為，獲網民大讚。

內地疫情未緩和，很多學生都要上網課，不過不是每一個小朋友家庭都能夠上網，而且內地很多留守兒童，一般由老人家照顧，父母在外打工，所以也不知如何裝網絡。內地內蒙古就發生了一件被鄰居偷用網絡的事件，但原來背後有一個心酸的故事。

最新影片推介:

內蒙古一名付姓男子近日發現被鄰居盜用Wifi，他感到非常生氣立即更改密碼，但隔天就收到了鄰居小孩的字條，裡面寫著因為他更改密碼導致無法上網課，並附上一袋雞蛋當作使用網路的補償，內容寫道

叔叔，你家網路密碼換了，我無法遠端上課，爸媽又長時間不在家，家裡也沒有裝網路，雞蛋是我奶奶買給你的，希望別嫌太少，謝謝叔叔。

付男收到後悔不已，馬上將Wifi密碼改回，還買了一箱牛奶連同原本雞蛋放在鄰居家門，付男也留了一張字條說「密碼還是以前的，希望你能順利上課」，暖心故事令不少網友大讚。

事件曝光後，付男的行為獲網友讚賞，「謝謝你的好心」、「代替孩子的父母感謝你」、「暖男」等，留言中也有人質疑真實性，因為過去大陸也有類似故事發生，鄰居孩子都是送雞蛋作為補償。

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責任編輯︰王明芳

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