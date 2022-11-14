【著數優惠】日本燒肉店限時送價值$564稀少肉盛合　買三送一享用燒肉套餐

▲ 上村牧場 JAPANESE BBQ》全新優惠 。（圖片由品牌提供）

去年首次登陸香港銅鑼灣時代廣場的《上村牧場》，現在推出全新限定優惠，只需到【上村牧場】FB及IG專頁留言，即可獲取限時優惠：享用價值高達$564極罕1%*之自慢稀少肉盛合及日本完熟果物飲品。當中更包括4款極罕1%之自慢稀少肉部位，只佔全隻黑毛和牛「薩摩牛」的比例1%，燒肉控絕對不能錯過！

餐廳指2種優惠套餐分為A和B，套餐A【澳洲和牛燒肉放題】不但可以享用100分鐘無限任飲任食特級和牛燒肉放題，更會每兩位成人加送上村牧場首推的「薩摩牛」極罕1%之自慢稀少肉1款及日本完熟果物飲品每位1支 。而套餐B【薩摩牛饗宴燒肉放題】除了可以盡情享用100分鐘無限任飲任食「薩摩牛」燒肉放題，更每兩位成人加送價值高達$564極罕1%之自慢稀少肉盛合4款1客 及日本完熟果物飲品每位1支 。

加推限定優惠「買三送一」

▲ （圖片由品牌提供）

餐廳指招牌【薩摩牛饗宴套餐】和牛燒肉放題套餐只需$498起，即可品嚐不同部位的高質A4或以上薩摩牛、海膽鮭魚子壽司、松葉蟹壽司、伊比利豚肉、北海道產豚肉等，以及無酒精飲品放題。現在更加推雙重限定優惠「買三送一」，四人同行以三人價錢享用最頂級招牌【薩摩牛饗宴套餐】四份。

《上村牧場》分別提供3款不同價位燒肉套餐，有以主打安格斯牛共86品的【經典燒肉派對套餐】、主打澳洲和牛共137品的【澳洲和牛燒肉套餐】、主打A4或以上薩摩牛共170品的【薩摩牛饗宴套餐】。除了指定牛肉外，更有羊架、豚肉、雞、海鮮、自慢料理、壽司、沙律等，每款燒肉放題更包括任飲無酒精飲品以及多款甜點。

上村牧場 KAMIMURA JAPANESE BBQ

地址：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場地庫B213-B214號舖

電話：25510232

營業時間：11:30 - 22:00 (21:30 Last order)

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責任編緝：蕭雅文