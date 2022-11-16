舊區重建新景象 全電家居成就優質生活

若要滿足現今社會人們的需求，同時確保下一代也有足夠的資源，「環保」及「可持續發展」事在必行。舊區重建計劃是其中一項可持續發展的重要環節，不但能更新舊區，促進經濟，亦能為大眾提供更優質的生活環境。大角嘴屬九龍舊區之一，近年區內推出多個新樓盤均屬舊區重建項目，為區內帶來不少新景象，而其中由市區重建局與其士國際集團有限公司合作發展的「傲寓」，已於2021年第四季陸續交樓。「傲寓」針對上車客、情侶及小家庭，但有別於其他單棟式發展項目的設計，配合全電家居的節能設計，以及周邊完善的配套，輕鬆成就美好生活。

▲ 長方形客廳／飯廳空間方正實用，容易擺放傢俬。

單位空間方正實用 智能家居輕鬆掌控生活

位於福澤街8號的「傲寓」，主打中小型單位，適合上車客、情侶及小家庭。全盤共有144伙住宅單位。以實用面積328平方呎1的標準1房A單位為例，白色牆身配以複合木地板，裝修簡約舒適。其客廳／飯廳呈長方形，空間方正實用，容易擺放傢俬。開放式廚房設於玄關左邊，以型格的灰黑色設計，加上採用電磁爐，相對更安全可靠，其好處除了能減少油煙外，在非煮食時更可變成額外的工作台，可以用盡每寸空間，亦易於清潔，一物多用。同時更附設抽油煙機、微波爐、雪櫃、洗衣機、乾衣機等家電。睡房連工作平台，能擺放雙人床及衣櫃，而浴室則採套廁設計，採用電熱水爐並設有通風窗及淋浴間。全屋均採用家居智能管理系統，無縫融入未來生活模式，一個介面就能掌控一切起居，彈指間輕鬆安排生活所需。

▲ 1房單位實用面積328至340平方呎(1)，適合上車族、情侶或新婚夫婦。

「傲寓」的住宅單位涵蓋開放式至3房1套戶型。當中開放式佔46伙，實用面積300至308平方呎1；而1房佔比例最多，共88伙，實用面積328至340平方呎1。此外，還有8伙連平台特色單位，實用面積262至542平方呎1，以及2伙頂層連天台特色單位，實用面積689至706平方呎1，滿足不同家庭的需要。

▲ 開放式廚房設於玄關左邊，以型格的灰黑色設計，配套一應俱全。

綠色智能居所 榮獲綠建環評金級認證

除了一系列的全電家居配套外，項目亦加入不少綠色設計元素，如單位內設置監測室內空氣質素系統，亦有顯示用電量、用水量等設備，讓住戶能自行查看能源用量，從而調整日常使用習慣，達至節能、慳水的效果，同時節省能源開支。開則方面，開放式及一房單位每戶浴室均設有窗戶，加強通風效果，同時提升天然採光度，希望盡量減低用電量。項目更獲得由香港綠色建築議會頒發「綠建環評新建建築」金級認證，足證項目於前期拆卸、規劃、設計、施工及調試階段均對周遭環境的污染和影響減至最低，全方位照顧到住戶的身心健康，減少資源浪費，實踐可持續發展的綠色建築。

▲ 大堂同樣以簡約摩登設計，大顯奢華氣派。

衣食住行一應俱全 名校林立家長首選

大角嘴亦隸屬32小學校網及油尖旺中學校網2，加上「傲寓」周邊區域傳統中小名校林立，是不少家長的安居之選。至於交通方面，大角嘴社區生活配套完善，亦是未來九龍的樞紐，鄰近港鐵奥運站，信步可達，交通四通八達，前往機場以至大灣區都非常便捷。區內亦有多間老字號店舖、大型商場、潮流店舖及主題食肆等，衣食住行一應俱全。假日還可到鄰近的西九文化區遊玩，呼吸一口文藝氣息，沾一身文青氣質。

城市老化問題日益嚴重，舊區重建計劃正好能去舊立新，不但讓居民可以在安全的樓宇居住，亦能提升生活質素，配合全電家居和可持續發展的新趨勢，攜手創造美好的生活環境。

註︰

發展項目所位於的區域：旺角 | 發展項目所位於的街道的名稱及由差餉物業估價署署長為識別發展項目的目的而編配的門牌號數：福澤街8號 |發展項目的互聯網網站的網址：www.sablier.com.hk #

本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情，請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察，以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

賣方：市區重建局(作為"擁有人")、其士泛亞有限公司(作為"如此聘用的人") (備註："擁有人"指發展項目住宅物業的法律上的擁有人或實益擁有人。"如此聘用的人"指擁有人聘用以統籌和監管發展項目的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。)

賣方(擁有人)之控權公司：不適用

賣方(如此聘用的人)之控權公司：Rosy Goal Limited、CIH (BVI) Limited、Chevalier International Holdings Limited

發展項目的認可人士：關永康先生 (直至2021年2月26日); 陳家俊先生 (由2021年2月27日至2021年12月19日); 林建寧先生 (由2021年12月20日開始)

發展項目的認可人士以其專業身分擔任經營人、董事或僱員的商號或法團：關黃建築師有限公司

發展項目的承建商：其士(建築)有限公司

就發展項目中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所：孖士打律師行、的近律師行

已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構：上海商業銀行有限公司(於開售前提供的承諾已根據其內載列的條文獲得取消)

已為發展項目的建造提供貸款的任何其他人：其士項目管理有限公司

本廣告由如此聘用的人在擁有人同意下發布。

賣方建議準買方參閱有關售樓說明書，以了解發展項目的資料。

印製日期︰2022年11月16日

#由賣方為施行《一手住宅物業銷售條例》第2部而就發展項目指定的互聯網網站的網址

1每個住宅物業的實用面積以及構成住宅物業的一部分的範圍內的露台、工作平台及陽台（如有）之樓面面積，是按照《一手住宅物業銷售條例》第8條計算得出的。在構成住宅物業的一部分的範圍內的其他指明項目（如有）的面積（不計算入實用面積），是按照《一手住宅物業銷售條例》附表2第2部計算得出的。

2發展項目附近學校的數目或位置等可能不時變動，學校資料以教育局不時公布者為準，詳情請參閱教育局網頁：（有關小學資料） https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/primary-secondary/spa-systems/primary-1-admission/school-lists/2023dpnet-32b.pdf 及（有關中學資料） https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/sch-info/sch-search/schlist-by-district/school-list-ytm.html。



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