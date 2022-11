【澳洲研究】易潔鑊塗層受損恐致癌　1道刮痕可釋230萬微塑膠粒

▲ 澳洲研究指易潔鑊塗層受損恐致癌,1道刮痕可釋230萬微塑膠粒。

很多人家中都有易潔鑊,但假如使用不當,有機會損害健康。澳洲一項研究指出,易潔鑊塗層如出現刮痕,煮食時可釋出230萬個微塑膠粒,並污染食物,人體攝入後需要近10年時間才會分解,更有致癌風險。

綜合外媒報道,有關研究由澳洲弗林德斯大學(Flinders University)和紐卡素大學(University of Newcastle)進行,並發表於學術期刊《整體環境科學》(Science of the Total Environment)。

研究人員利用拉曼成像技術,以光子散射水準測量易潔鑊的特氟龍塗層(Teflon),結果發現只要易潔鑊出現一道5厘米的刮痕,便有機會釋出9,100個塑膠顆粒,而破損的特氟龍塗層在模擬烹煮30秒的過程中,可釋放多達230萬個直徑小於5毫米的微塑膠粒和納米塑膠。

特氟龍塗層的材料為「聚四氟乙烯」(PTFE),屬於「全氟或多氟烷基物質」(PFAS)的一種,因性質穩定且難以自然分解,所以又被稱作「永久化學物質」。一旦攝取被PFAS化學物質污染的食物,或需近10年時間才能在體內分解。

過去有研究認為,PFAS與免疫系統抑制、癌症、內分泌、生殖發育等健康問題有關,接觸過PFAS毒素者患病風險有機會增加4.5倍。而長期接觸PFAS亦會增加成年後患腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌的風險。

塗層有脫落或刮花 最好停止使用

消委會曾稱,有試驗顯示「聚四氟乙烯」(PTFE)在高溫(>350°C)會分解,並釋出有毒氣體,溫度越高,釋出的毒氣越多。根據內地食品安全標準,容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。

不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等,溫度一般不會超過250°C,例如用易潔鑊來煎肉,正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

綜合資料,易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞,並可能釋出有毒物:

乾燒易潔鑊

用尖利鑊鏟或清洗時刮破

高溫煮食後即用凍水沖洗

中文大學生物化學系副教授陳竟明過去曾表示,目前研究顯示,易潔鑊表面塗層含有的化學物質PTFE或PFOA,有可能會引起健康風險。易潔鑊經過長時間使用,或會釋出化學物,而且不同公司,質素都不同。若市民觀察到塗層有脫落或刮花,最好停止使用。

他曾提醒,如易潔鑊屬無牌子、無標明是使用甚麼塗層物料製造,就更要避免購買,同時謹記不可貪平,以免購買了生產過程不明的易潔鑊。

他又認為最佳方法是完全不使用易潔鑊,而沿用傳統的生鐵鑊﹑不銹鋼廚具或蒸爐等。

忌用高溫乾燒易潔鑊

TOPick綜合消委會提供以下易潔鑊使用及保養貼士:

忌用大火或高溫乾燒易潔鑊,持續高溫會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變型等;煮食時要先放食油或水於鑊中,並以低至中火烹煮為佳。

首次使用前,應先用混和清潔劑的暖水,以海綿或碗布清洗易潔鑊,待乾後可在煮食面均匀地塗上少許食油。

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉,宜用木﹑塑膠或矽膠製造的工具在易潔鑊上攬攪動食物。

切勿在易潔鑊面上切剁食物。

用後應在爐火熄滅後讓鑊自然冷卻,不應立即注入冷水,以免引致變形或油污飛濺。

同場加映:6款標榜不含致癌物PFOA易潔鑊

TOPick過去曾比較市面上不同牌子的易潔鑊,以下6款產品均標明不含PFOA,價錢由$49.9到$1116不等(實際價錢按商店最後定價為準)。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

