【靚太廚房】患糖尿切忌過分戒口控制血糖　營養師：應留意澱粉及糖份量攝取

▲ 節日將至，大家要小心留意澱粉及糖份攝取量，才可以穩住血糖。

不少糖尿病患者(糖友)每日都需要戒口以控制血糖水平。不過臨近節日，需要出席大大小小的慶祝活動及親友聚會，如果繼續走甜飲食的確會很掃興。今集《靚太廚房》請來英國註冊營養師Joanne教大家整低糖版杏仁茶及分享糖尿飲食貼士，一齊「穩住血糖」。

▲ 英國註冊營養師Joanne。（湛斯雅攝）

零食可淺嘗 無糖的勿亂食

Joanne指不少人都認為糖友需要戒掉所有零食，其實大家需先了解零食的升糖指數值及控制攝取的份量。如果零食屬於高纖維、蛋白質類別或果仁類別，對血糖升幅就未有太大影響。但亦要了解自己的血糖是否穩定，在選購時更要仔細查看食物標籤及小心揀選，才可適量進食。

市面上好多零食都表明無糖，但仍含有高蛋白質及脂肪等，這都是含高卡路里的。進食太多都有肥胖風險，甚至影響血糖及導致糖尿病。

切忌因戒口令血糖急降

不少糖友喜歡甜食，而Joanne指其實可選用甜味劑代替糖分的零食去解饞。因為甜味劑如甜菊糖、羅漢果糖等屬於天然代糖，所以不會影響胰島素及血糖水平。

在揀選水果時，大家可用手掌所承載的份量作參考。同時，需要留意水果種類的升糖指數值。如果水果的升糖指數在55或以下，就比較適合進食。

至於在攝取碳水化合物時，必須因人而異。由於有部份糖友需要同時控制血糖及減肥，所以需更小心注意份量。一般而言，每餐都是可進食半碗至一碗的白飯。

切忌因擔心血糖指數會升高而拒絕進食白飯麵包等澱粉質。因為血糖指數需要穩定地控制，而不是突然上升或急劇下降。

控糖貼士

盡量每餐均衡攝取營養，可以進食少許澱粉質。在揀選食物種類及份量上，選擇高纖維的食物可增加飽肚感，從而可助控制血糖及體重。

爭取每天運動時間，多做運動，即使飯後散步亦可。

低糖版杏仁茶

▲ 完成。（湛斯雅攝）

南北杏 豐富營養素，如:單元不飽和脂肪、維他命A、維他命E等。 麥皮 有助降低膽固醇、刺激腸道蠕動 蛋白 含豐富蛋白質、有助提升免疫力 雪耳 含豐富蛋白質及纖維

材料

南北杏 250克 水 900克 甜菊-甜味劑 可按個人喜好加入 雪耳 1/2 碗 蛋白 1份

做法

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1) 將南北杏浸水約4至5小時至軟身。

2) 將南北杏放進攪拌器攪拌，加入麥皮。

3) 加入水，一同攪拌。

4) 完成攪拌後，倒入網中過篩。

5) 加入已浸至軟身的雪耳，加入蛋白。

6) 可按個人喜好加入甜味劑，待煲滾即可。

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責任編緝：張懿慧