【國歌風波】楊潤雄︰已向主辦單位要求詳細調查　霍啟剛要求會見韓領事表達不滿

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示已向主辦單位要求詳細調查。（關景騰攝）

在南韓仁川昨日舉行的亞洲七人欖球賽，主辦機構將一首反修例歌曲，當作中國國歌播放。港府已表示強烈不滿，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，已要求主辦單位詳細調查。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，已去信韓領事館要求徹查。

楊潤雄表示，香港欖球隊在現場聽到播放錯誤「國歌」時，已向主辦單位提出抗議，並表示主辦單位在完賽後，已正式公開道歉，並播回正確國歌。但他又表示，基於事態嚴重，會繼續跟進，會向港協暨奧委會及相關體育總會，商討若類似事件出現時，即場的處理方法。

霍啟剛表示，已聯絡香港欖球總會（欖總），並得到回應指，在賽事第一站曼谷時，香港欖總教練，已給正確國歌版本予主辦方，並得到書面確認，但去到韓國時，前綫工作人員沒有按指示，使用國歌，並自行下載有關歌曲進行播放。

▲ 體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，已去信韓領事館要求徹查事件。（關景騰攝）

霍啟剛認為，主辦方回覆的道歉不足及不夠強烈，他認為，主辦方沒有清楚解釋事件，又呼籲政府促請主辦方，就此事展開調查。他透露，指已寫信予韓領事館及積極約見韓大使，促請韓國政府及主辦方檢討事件。

《美聯社》引述南韓主辦機構人員稱，負責播放國歌的人員，在接收香港隊提交的中國國歌前，不小心地把反修例歌曲改名為「香港」，並儲存在電腦，這名人員並不知道歌曲與抗議者有關。

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記者：關景騰