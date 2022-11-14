【環保企劃】東薈城名店倉x木庫呈獻「嶼木同行」　期間限定店＋木藝工作坊

▲ 東薈城名店倉攜手環保初創企業香港木庫呈獻「嶼木同行」特別企劃。（圖片由品牌提供）

這個秋季一同出走大自然，探索大嶼山！今年10月，東薈城名店倉首度與環保初創企業香港木庫合作，攜手呈獻「嶼木同行」特別企劃，配合太古地產「2030可持續發展策略」的同時，將策略三個核心元素，包括社區營造、資源管理及循環再造，以及生物多樣性融入計劃中，讓大家理解自然資源再生的重要性，將可持續發展理念帶進生活中。

自今年7月起，東薈城名店倉與香港木庫從大嶼山不同地區收集廢棄木材，其中包括位於大嶼山南面、擁有極高生態價值泥灘的水口村，配合以大嶼山地形為靈感的獨特設計，將大嶼山之回收木材升級再造，製成蘊含本土元素的9.6米木製長椅 — 「木。聞」裝置，並將於10月底開始於東薈城名店倉二樓展出，為東涌社區打造一個寧靜和能夠感受大自然氣息的角落。

香港木庫也會在商場設置期間限定店並舉行木藝工作坊，希望透過展示利用回收木製成的藝術品普及木藝知識，喚醒公眾實踐環境保育的重要性。太古地產的「2030可持續發展策略」亦同時推廣減廢回收、生態保育及生物多樣性等重要環保議題，更鼓勵公眾將可持續發展實踐於日常生活中。

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此外，大嶼山是行山熱點，東薈城名店倉特別邀請社企遊沐合作，並由遊沐創辦人威廉（William）為商場設計一條3小時獨家的「療癒路線」，讓大家享受大自然遠足體驗，並探索大嶼山本區的生物多樣性，以嶄新方式出走大自然，具有教育意義。

「木。聞」— 9.6米長大嶼山再造木木椅裝置

東薈城名店倉與香港木庫攜手合作，以大嶼山地貌為設計靈感匠心打造全長9.6米再造木的木椅，除了Mink所捐贈的荔枝木，亦由大嶼山不同地區包括梅窩、東涌及芝麻灣回收所得的原生木材製成，別具大嶼山特色。木椅裝置命名為「木。聞」，目的是透過對這些大嶼山回收木的所知所聞，以不一樣的方式，將人與人及人與自然的關係重新連繫起來。

希望藉著「木。聞」裝置營造綠色空間供大家休憩，領略自然資源重用的寶貴價值，並加強與大嶼山社區的聯繫。「木。聞」裝置融合了藝術、自然及環保再造的概念，客人可於商場多角度欣賞木椅，從上俯視木椅更猶如觀看整個大嶼山的地貌。

「木。聞」裝置詳情

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

裝置資訊：

回收木材種類：荔枝木、 木麻黃、台灣相思、耳果相思

收集樹木重量：逾18噸

木椅木材重量：約2.5噸（連鐵架，總重3噸）

「木。融」— 香港木庫期間限定店與木藝工作坊

回收木材除了能製成傢具之外，還可以化身成杯墊 、 燭台、砧板、眼鏡架等等日用品。香港木庫期間限定店特別為東薈城名店倉的客人推出會場限定的「香港原木杯墊及木油護理套裝」。場內另有多款回收木製品，包括、「蠟燭台」、「原木乾花瓶」和「原木樹頭凳」等，大家亦可於指定周末參與電話座、茶几及咖啡座等木藝工作坊，了解更多香港木庫的理念及工作，並透過這些回收廢棄木材，明白自然資源重用帶來「第二生命」的重要性。

東薈城名店倉亦聯乘租戶HAUSTAGE (「傳 · 藝 · 再 · 續」) 提供肉桂樹護手油工作坊，除了CLUB CG會員可憑積分換領參與之外，還邀請了東涌離島婦聯的小朋友參與，讓更多人可以了解與木相關的製品，與大眾一起「嶼木同行」。

木庫期間限定店詳情

地點：東薈城名店倉二樓鄰近中國銀行(香港) (264號舖)

日期：即日起至2022年11月20日

時間：每日12pm-8pm

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責任編緝：蕭雅文