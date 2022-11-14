【MIRROR演唱會】政府暫停大國文化租康文署場地辦演唱會　楊潤雄：不排除永久禁止租用

▲ 文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，不排除永久停止大國文化租用康文署場地辦演唱會。（資料圖片）

政府日前公布MIRROR演唱會事故調查結果，文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，由於演唱會主辦機構大國文化違反紅館租用條款，在執法部門完成調查前，康文署會暫停大國文化租用署方場地舉辦演唱會；若調查完成後發現大國文化涉及其他責任，更不排除永久停止大國文化租用康文署場地辦演唱會。

藝能及協興隆責任未清 目前獲聘參與複雜工程須額外核證

楊潤雄今（14日）於立法會民政事務委員會會議上指，大國文化違反租用條款部分規定，包括未有提供場地安排建議的準確資料，亦未有確保舞台搭建物及器材工程妥善進行並安全穩固。

除主辦機構，楊潤雄指，由於目前未能確定藝能及協興隆兩間公司在事故中的責任及參與，加上有職員被捕，兩間公司能否安全完成舞台工程成疑，待執法部門調查及相關司法程序完成前，若有人聘請藝能或協興隆參與複雜舞台工程時，必須額外聘請獨立第三方人員核證工程，當局亦不排除將有關要求，涵蓋其他涉及MIRROR演唱會事故的公司。

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責任編輯：馮琪雅