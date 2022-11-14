【強制檢測】55處納強檢　薄扶林置富花園、將軍澳廣場、新寶城、沙田河畔花園、青衣翠怡花園、青怡花園上榜【附名單】

▲ 55處納強檢，將軍澳富寧花園、新寶城、嘉悅、粉嶺名都及牛頭角淘大花園上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月8日至11月14日期間，曾身處55個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月15日或11月16日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

東涌裕泰苑裕玥閣

上水彩蒲苑彩瑩閣

屯門建生邨樂生樓

筲箕灣東熹苑耀熹閣

大埔怡雅苑怡達閣

大圍隆亨邨學心樓高座

大埔大元邨泰欣樓 A 座

東涌裕東苑啟東閣

將軍澳富寧花園 3 座

牛池灣彩雲一邨飛鳳樓

屯門豐景園 4 座

馬鞍山雅濤居 2 座

天水圍天富苑元富閣

葵涌葵馥苑樂葵閣

將軍澳將軍澳廣場 6 座

將軍澳新寶城 3 座

筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣

屯門恒順園 3 座

沙田富豪花園碧華閣

屯門美樂花園 10 座

葵涌賢麗苑賢光閣

青衣翠怡花園 1 座

沙田銀禧花園 4 座

柴灣富欣花園 2 座

葵涌怡峰苑悅峰閣

粉嶺粉嶺名都怡景閣

沙田偉華中心 2 座

大埔寶湖花園 C 座

筲箕灣東威大廈 1 座

薄扶林置富花園富暉苑

香港仔福群大樓 A 座

九龍城啟朗苑啟逸閣

鰂魚涌太古城雅蓮閣

馬鞍山錦泰苑錦天閣

香港仔景惠花園 1 座

旺角帝峯．皇殿 2 座

北角北角臺 1 號北角台

沙田河畔花園 B 座

上水上水中心 3 座

香港仔香港仔中心港興閣

石塘咀美新樓 A 座

粉嶺碧湖花園 1 座

馬灣珀麗灣 20 座

將軍澳嘉悅 2 座

鰂魚涌太古城智星閣

青衣青怡花園 7 座

馬鞍山新港城 A 座

荃灣荃灣中心貴陽樓

牛頭角淘大花園 L 座

牛頭角安基苑基康閣

荃灣荃景花園 12 座

新蒲崗采頤花園 12 座

葵涌祖堯邨啟真樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

鴨脷洲利東邨東逸樓

葵涌石籬一邨石興樓

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責任編輯：李榮忠