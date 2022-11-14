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【強制檢測】55處納強檢　薄扶林置富花園、將軍澳廣場、新寶城、沙田河畔花園、青衣翠怡花園、青怡花園上榜【附名單】

社會 20:43 2022/11/14

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55處納強檢，將軍澳富寧花園、新寶城、嘉悅、粉嶺名都及牛頭角淘大花園上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月8日至11月14日期間，曾身處55個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月15日或11月16日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 東涌裕泰苑裕玥閣
  • 上水彩蒲苑彩瑩閣
  • 屯門建生邨樂生樓
  • 筲箕灣東熹苑耀熹閣
  • 大埔怡雅苑怡達閣
  • 大圍隆亨邨學心樓高座
  • 大埔大元邨泰欣樓 A 座
  • 東涌裕東苑啟東閣
  • 將軍澳富寧花園 3 座
  • 牛池灣彩雲一邨飛鳳樓
  • 屯門豐景園 4 座
  • 馬鞍山雅濤居 2 座
  • 天水圍天富苑元富閣
  • 葵涌葵馥苑樂葵閣
  • 將軍澳將軍澳廣場 6 座
  • 將軍澳新寶城 3 座
  • 筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣
  • 屯門恒順園 3 座
  • 沙田富豪花園碧華閣
  • 屯門美樂花園 10 座
  • 葵涌賢麗苑賢光閣
  • 青衣翠怡花園 1 座
  • 沙田銀禧花園 4 座
  • 柴灣富欣花園 2 座
  • 葵涌怡峰苑悅峰閣
  • 粉嶺粉嶺名都怡景閣
  • 沙田偉華中心 2 座
  • 大埔寶湖花園 C 座
  • 筲箕灣東威大廈 1 座
  • 薄扶林置富花園富暉苑
  • 香港仔福群大樓 A 座
  • 九龍城啟朗苑啟逸閣
  • 鰂魚涌太古城雅蓮閣
  • 馬鞍山錦泰苑錦天閣
  • 香港仔景惠花園 1 座
  • 旺角帝峯．皇殿 2 座
  • 北角北角臺 1 號北角台
  • 沙田河畔花園 B 座
  • 上水上水中心 3 座
  • 香港仔香港仔中心港興閣
  • 石塘咀美新樓 A 座
  • 粉嶺碧湖花園 1 座
  • 馬灣珀麗灣 20 座
  • 將軍澳嘉悅 2 座
  • 鰂魚涌太古城智星閣
  • 青衣青怡花園 7 座
  • 馬鞍山新港城 A 座
  • 荃灣荃灣中心貴陽樓
  • 牛頭角淘大花園 L 座
  • 牛頭角安基苑基康閣
  • 荃灣荃景花園 12 座
  • 新蒲崗采頤花園 12 座
  • 葵涌祖堯邨啟真樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 鴨脷洲利東邨東逸樓
  • 葵涌石籬一邨石興樓

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責任編輯：李榮忠

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碧湖花園 粉嶺名都 荃景花園 荃灣中心 嘉悅 珀麗灣 翠怡花園 上水中心 銀禧花園 富豪花園

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