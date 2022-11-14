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Disney+進港1周年派紀念卡　會員享Hot Toys期間限定購物優惠【內附詳情】

娛樂 20:46 2022/11/14

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《銀河守護隊聖誕版》將於11月25日上線。

Disney+於香港上線1周年，因此將於11月19至27日派出「1週年宣傳車」穿梭香港各區與粉絲見面，周六日更會於指定地點大派共計100款以Disney+ 旗下6大品牌影視作品為題材的「Disney+ 1周年紀念卡」。

當中更有極具收藏價值的鐳射版本，隨機送出，數量有限！同時，可以到場與「1週年宣傳車」打卡合照。

Disney+ 一週年宣傳車派發紀念卡活動詳情：

日期 時間 派發地點*
11月19日（星期六） 上午11時至晚上7時  旺角
11月20日（星期日） 中午12時至下午6時  尖沙咀
11月26日（星期六） 上午11時至晚上7時 銅鑼灣
11月27日（星期日） 中午12時至下午6時 旺角

*地點可能會根據當日路面情況而有所改動，一切詳情以Disney+ HK 社交平台公佈為準。

會員尊享優惠

另外，Hot Toys推出Disney+會員尊享購物優惠。Disney+會員由11月16日至30日於銅鑼灣Hot Toys Echo Base選購指定Hot Toys 的Marvel、星球大戰和迪士尼商品可享 95 折優惠。

但優惠不包括獨家商品及僅供持有有效Disney+帳戶的Disney+會員使用。Disney+會員必須出示在手機（或其他流動裝置）成功登入Disney+的介面方可享此優惠。優惠受其他條款及細則約束。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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