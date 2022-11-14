Disney+進港1周年派紀念卡 會員享Hot Toys期間限定購物優惠【內附詳情】
娛樂 20:46 2022/11/14
Disney+於香港上線1周年，因此將於11月19至27日派出「1週年宣傳車」穿梭香港各區與粉絲見面，周六日更會於指定地點大派共計100款以Disney+ 旗下6大品牌影視作品為題材的「Disney+ 1周年紀念卡」。
當中更有極具收藏價值的鐳射版本，隨機送出，數量有限！同時，可以到場與「1週年宣傳車」打卡合照。
Disney+ 一週年宣傳車派發紀念卡活動詳情：
|日期
|時間
|派發地點*
|11月19日（星期六）
|上午11時至晚上7時
|旺角
|11月20日（星期日）
|中午12時至下午6時
|尖沙咀
|11月26日（星期六）
|上午11時至晚上7時
|銅鑼灣
|11月27日（星期日）
|中午12時至下午6時
|旺角
*地點可能會根據當日路面情況而有所改動，一切詳情以Disney+ HK 社交平台公佈為準。
會員尊享優惠
另外，Hot Toys推出Disney+會員尊享購物優惠。Disney+會員由11月16日至30日於銅鑼灣Hot Toys Echo Base選購指定Hot Toys 的Marvel、星球大戰和迪士尼商品可享 95 折優惠。
但優惠不包括獨家商品及僅供持有有效Disney+帳戶的Disney+會員使用。Disney+會員必須出示在手機（或其他流動裝置）成功登入Disney+的介面方可享此優惠。優惠受其他條款及細則約束。
最新影片推介：陳瀅專訪
hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動