【教師流失】教大研增課程學額紓英語教師荒　小學校長籲打造良好教學環境留人才

▲ 教大上周六舉辦論壇，為學校管理層、前線教師及從事教師教育的學者提供平台，反思英語教育正面對的挑戰。（陳永康攝）

移民潮下出現教師流失，英語教師是其中一個「重災區」。香港教育大學最新數據反映，2021年有76%主修英語的學生，未畢業已覓得教席，較2019年大增，反映學校也在搶人才。教大表示，會研究增加相關課程學額，亦會繼續以研討分享會等，協助學校培訓師資。有小學校長認為，學校要創造一個良好的教學環境，才能挽留人才。

按教育局今年5月數據顯示，上學年公營及直資中小學教師流失人數達4,050人，較對上一個學年急升7成。各間學校要搶人才，教大2021畢業生調查發現，有超過76%主修英語教育的學生畢業前已覓得教席，遠超2019年的水平；而過去3年，超過98%的修讀英文教育榮譽學士課程的學生，在畢業3個月內成功獲聘或繼續進修，平均起薪點亦超過32,000元。

校長籲良好教學環境 留人才

英華小學校長陳美娟說，近日翻查招聘廣告時，發現學期中段仍有學校招聘教師，更有多於10則招聘英語老師的廣告，而其他科目平均有一兩則，反映短缺問題迫在眉睫。她認為，英語教師英文有一定水準，移民潮加上退休潮、疫情下NET教師返國等亦造成影響︰「（英語教師）去到國外容易適應啲、容易搵工啲，都係呢班人才嘅優勢。」

陳美娟又說，能力高的教師，很快會被人搶走，故學校要挽留人才不只「講錢」，更重要是讓教師工作有滿足感。她提出學校應一早營造出愉快的教學環境，「對同事要愛鍚、體諒、互相溝通」，令教師與學校有情感連結。她又說，對待新晉教師時要有包容度，讓他們有機會從資深教師身上學習，又可帶出自己的強項，「團隊並肩作戰、互相幫助學習，老師可安心地發揮佢嘅才能，係留人嘅方法。」

教大研增學額 辦教學研討會

教大目前提供主修英文教育的榮譽學士（BEd）及學位教師教育深造文憑（PGDE）共85個學額，另有6個英語相關在職教師專業培訓課程（PDP），涉近140個學額。教大指，知悉學界正面對聘請英文科教師的挑戰，將全力配合政府師資培訓工作，研究增加PGDE和PDP課程學額，讓在職教師進一步在英語教育專業進修。

教大候任校長、學術及首席副校長李子建說，校方短期內會繼續舉辦教學研討會，邀請學者及專家向前綫教育工作者分享教學心得，亦會有教材支援、教學法分享會等，協助提升英語教學質素。其中教大將於12月推出涵蓋價值觀教育的英語動漫教材，亦會於最遲明年1月推出的「名家專訪系列」，專訪行內專家及資深教師等，分享如何教授英語。

▲ 教大候任校長、學術及首席副校長李子建（左）、英華小學校長陳美娟。（陳永康攝）

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記者：黃悅晴