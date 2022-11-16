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【三文四語】慕光英文書院24/25學年增日韓語高中選修科　正籌劃海外交流團最快暑假成行

社會 00:00 2022/11/16

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慕光英文書院將由2024/25學年起，加開兩科高中選修科日語及韓語科。（湯致遠攝）

觀塘區直資中學慕光英文書院將由2024/25學年起，加開兩科高中選修科日語及韓語科。校方又透露，正積極籌劃海外交流團，最快於下月向教育局提交計劃書，期望明年暑假成行。另外，校方亦舉行「慕光日韓文化活動」，設多個工作坊和攤位，讓學生體驗日韓文化。

繼上學年於初中開辦日語或韓語作為必修科，慕光英文書院由2024/25學年起將新增日語及韓語為高中選修科，預料各開一班。高級學校發展顧問兼國際部課程總監區啟光說，觀察到不少學生能力不弱，有興趣繼續學習，相信高中開設相關選修科對學生升學及就業有幫助。

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由2025年文憑試起，考生可應考5科由官方文化機構舉辦的指定語言考試，若成績達到指定或更高級別，可獲列入丙類科目成績，包括日語及韓語。區啟光說，新措施亦是校方考慮因素之一，以日文科考試為例，如學生有信心，中四時已可申請應考，萬一失手亦再有機會，相信學生從中一級開始學習日文，考試時更有優勢。

正修讀日文班的中二學生林梓軒，用日文自我介紹時已有板有眼，他說，小學開始已想學習日文，知道學校可選修時很開心，形容學習日文1年多來很愉快；正選讀韓語的中二學生羅幼紅說，小六開始觀看韓劇，勾起了對韓語的興趣，她又認為，學習韓語可增加自己的競爭力，「初中時就有基礎，去到當地都可以同當地人交流。」

校方早前舉辦「慕光日韓文化活動」開幕典禮。（湯致遠攝）

為配合有關「三文四語」課程發展，副校長張永豐說，校方正積極籌劃海外交流團，其中最快於下月向教育局提交計劃書，並於明年4月安排教師到日本群馬縣視察，如獲批准最快暑假成行，會安排修讀日語的學生與當地學生交流，並入住民宿，體驗生活文化。教育局於學校健康指引中，表明現階段不宜舉辦海外交流團，張永豐指，校方期望早些開始準備，萬一暑假未能成行，亦可爭取下年12月可出發。

除海外交流外，校方亦由11月15日至18日舉行「慕光日韓文化活動」，設多個具日韓文化特色的工作坊和攤位，如韓式料理工作坊、太鼓工作坊、日本禮儀小講堂、浴衣及韓服體驗等，操場亦設多個日韓傳統小遊戲攤位，讓學生可體驗日韓文化。

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另外，書院計劃開辦GCE A-Level國際高級考試課程，區啟光透露，校方已向教育局提交補充文件，預料明年首季獲准開辦，隨後會開展師資培訓等，最快24/25學年可有首屆學生就讀。校方將新增「國際課程組」，負責統籌海外交流學習、三文四語及國際考試等工作。

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記者：黃悅晴

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