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173萬觀眾追睇《下流上車族》大結局　《開心無敵獎門人》收視26.1點創新高

娛樂 21:18 2022/11/14

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《下流上車族》

TVB翡翠台上周（11月7日至 13日）收視出爐，據TVB新聞稿所指，CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，台慶劇《下流上車族》上周五結局當晚，跨平台直播收視最高26.7點（173萬觀眾），僅次於前周三8號風球所創下的27.3點紀錄，乃開播以來第二高收視。

至於《東張西望》繼續表現平穩，最高收視24點（156萬觀眾）、《愛·回家之開心速遞》，最高收視22點（143萬觀眾）。另一台慶劇《超能使者》，最高收視20.9點（136萬觀眾），即三線劇集都維持最高20點以上收視。

《開心無敵獎門人》

而《黃金盛宴》，最高收視17.1點（111萬觀眾）、由鄭裕玲、林盛斌及陸浩明主持的《全能司儀選拔大賽2022》上周五播出最後一集，最高收視15.7點（102萬觀眾）。

昨晚（11月13日）播出的《開心無敵獎門人》創出自開播以來最高收視的26.1點（170萬觀眾），升1.3點，緊接播出的《思家大戰》最高收視23.1點（150萬觀眾）升0.8點；《我們的主題曲》最高收視15.6點（101萬觀眾）。

最新影片推介：陳瀅專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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