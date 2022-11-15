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透露頭髮烏黑濃密秘訣　李家超：我是做了特首才有白髮

政治 07:00 2022/11/15

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64歲的李家超，頭髮多年來保持濃密黑亮 （曾耀輝攝）

練氣功二十多年，已達「師傅級」的特首李家超，昨日向傅流螢分享練功秘訣；並透露因為練氣功，頭髮常年烏黑濃密，「我是做了特首，才有白頭髮。」

年屆64歲的李家超，頭髮多年來保持濃密黑亮，記者對比今年初的專訪，發現出任特首逾4個月的李家超，的確多了幾絲白髮，但若不細看，並不明顯。李家超將此「戰績」歸功於多年練氣功之成效，他稱︰「和我的兄弟們對比，大家同一個DNA，他們有很多白頭髮，而且較稀疏。」

李家超認為，頭髮與肝腎有關，練氣功可強化肝腎功能，理論上可保持頭髮亮黑。記者問及，練氣功又可否令白髮變黑？他坦言，等頭髮白了之後，再想透過練氣功變黑，就很困難了，提醒說︰「早投資早回報。」

李家超形容，練習氣功是「投資」。問及有何秘訣？他說︰「一開始練習時，不知道是否成功，需要很勤奮，持之以恒。」他形容，練氣功就好像開墾一座長滿野草的山，勤力就可以走出一條路出來，走得愈多，路就愈寬，一旦不走，草又重生。至於他自己，現時雖然沒時間練功，但因為「路已打通」，所以仍有氣在運行，「我現在坐着和你聊天，氣都在運行，只是如果有練功的話，氣流會再強幾倍。」

被問到會否鼓勵別人練功？李家超表示，任何運動對身體都有好處，條條大路通羅馬，最重要是身體好。

撰文 : 傅流螢

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