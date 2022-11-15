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李家超：搬入禮賓府是為方便工作　「愛心飯盒」供應未曾間斷

政治 07:30 2022/11/15

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特首李家超透露，原來他過去住在何文田時，幾乎每日都帶「愛心飯盒」上班，（曾耀輝攝）

特首李家超上任4個多月，近日已正式入主禮賓府。他昨日接受TOPick獨家專訪時透露，原來他過去住在何文田時，幾乎每日都帶飯上班，現在搬入禮賓府，亦繼續有「愛心飯盒」供應。

雖然貴為特首，但原來李家超與不少「打工仔」一樣，一直會帶飯上班。他說：「我以前未搬（入禮賓府），我自己帶（太太的愛心飯盒），返工時帶定的！」

李家超上任之初，曾在社交網站上載太太準備的愛心飯盒，大曬恩愛。不過，李家超坦言：「其實很多家庭都是這樣的。」

如今，李家超已搬到禮賓府，他透露，如今並無再帶飯，但太太幾乎每日仍會派人，為他送上「愛心飯盒」。

「我搬入去是方便工作、方便接待，並非只是為了居住。」他表示，「我現在是深切體會到，禮賓府真的是一個工作地方。（工作）包括甚麼？禮節性接待是其一，但工作方面的見面，亦有很多。」

他又形容，如今更方便處理工作，「我很多時打電話給一些局長，一個接一個（會面），這是工作地點，星期六、星期日，都可以盡用呢！」

對於休息時間愈來愈少，李家超坦言︰「我想作為特首，都不會想這些事，如果想這些事，就不是做特首！你真的有一個使命，5年（任期），你如何令到香港更好，用最短時間做到最多成績，我想每位特首都是這樣，所以是辛苦，但又有一個動力，希望做到事情。」

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撰文 : 傅流螢

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