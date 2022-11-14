【B20峰會】民建聯將與印尼工商總會啟動聯絡機制　助當地企業進入香港市場

▲ 黃英豪（左二）及梁熙（左一）今日繼續在印尼峇里參與B20峰會。（民建聯供圖）

正於印尼出席B20峰會的民建聯立法會議員黃英豪及梁熙，今日與印尼工商總會主席Arsjad Rasid會面，交流兩地合作宣傳香港策略。又與香港駐雅加達經濟貿易辦事處代表會面，就官商民攜手合作宣傳香港事宜作討論。

黃英豪表示，減碳是世界大勢所趨，亦是今次B20峰會其中一個重要主題，促香港把握機遇，以實現香港訂下2050年前達致碳中和的目標。黃英豪認為，首批綠色債券是很好的開端，期望當局加大發展力度，以推動可持續金融的發展；並協助當地企業在香港進行相關的融資工作。

▲ 梁熙（左二）表示，回港後會與印尼工商總會啟動聯絡機制。（民建聯供圖）

梁熙引述Arsjad Rasid表示，認同香港有不少的獨特優勢，例如簡單低稅制、上市制度完善等，對商界有很大吸引力。梁熙指出，回港後會與印尼工商總會啟動聯絡機制，讓當地企業更了解進入香港市場的手續及流程，民建聯亦會協助聯絡香港貿易發展局及駐海外經濟貿易辦事處等部門，以舉辦宣傳香港的國際會議，增進一帶一路國家對進入香港市場的認識，並解決當中切實遇到的困難。

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責任編輯：關景騰