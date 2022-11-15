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【走塑優惠】綠色和平推出重用杯買咖啡$5折扣　適用於sensory ZERO即睇優惠詳情

社會 08:50 2022/11/15

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綠色和平擴展「重用杯借還計劃」，邀請36家咖啡店參與。（綠色和平圖片）

政府公佈最早於2023年第四季實施第一階段「管制即棄膠餐具計劃」，但涵蓋外賣杯及器皿的第二階段管制則以「替代品有限」為由，未定具體實施時間。綠色和平宣布擴展 「重用杯借還計劃」，與36家咖啡店合作推出5元重用杯折扣優惠。

綠色和平今年7月在上環6間咖啡店試行數碼化「重用杯借還系統」，參加者只需下載「ch00ze」手機應用程式，到指定咖啡店購買外賣無酒精飲品時，選擇借用重用杯，即可獲得折扣優惠。另外，7日內向參與計劃的商店還杯，即不收取任何費用。（計劃詳情按此

綠色和平首階段計劃推出至今3個月，已錄得逾600次借還，重用杯的準時歸還率為98%。綠色和平收集意見後，將於11月中旬擴展計劃。

計劃擴展後，參與咖啡店數目亦倍增至36間，包括獲於多區設分店的sensory ZERO及18 Grams加盟計劃，一共12間分店參與。由即日起，市民到參與計劃的指定咖啡店，透過ch00ze重用杯手機應用程式， 借用重用杯購買外賣無酒精飲料，即獲每杯5元折扣優惠。

參與咖啡店名單：

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責任編輯：陳梓蔚

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