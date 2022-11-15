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【湯馬戀】否認明年與湯洛雯旅行結婚　馬國明澄清：一切還未落實

娛樂 10:23 2022/11/15

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馬國明與湯洛雯於2020年中承認戀情，拍拖未夠一年已經屢度傳出婚訊。昨日（11月14日）馬明出席晚宴活動時，就日前被指將於明年與湯洛雯旅行結婚一事作澄清。

他強調結婚只是一個想法，雖然二人已有共識，但所有事情還未落實。

TVB昨晚於灣仔舉行《無綫電視五十五周年晚宴》，香港特別行政區行政長官李家超任主禮嘉賓，多位政府代表、本地慈善團體、商界代表、無綫電視董事局成員及藝員等都有出席。

藝人馬國明自從於兩年半前公開承認與湯洛雯拍拖後，不足一年已經開始傳出二人結婚的傳聞。

日前馬明於電視城出席「節目巡禮」時再被追問結婚消息，事後報導指馬明與湯洛雯已有共識，並將於明年旅行結婚，會考慮飛往二人讀書及成長地加拿大及英國旅行結婚。

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開腔澄清

昨晚馬明再次接受訪問，想要澄清是次結婚的消息。他解釋明年結婚只是他的想法，當日並非宣布喜訊，又表示雖然與女友有結婚共識，但一切都未落實，加上他並不會選於節目巡禮時公布喜訊，求婚一事也只會私下進行。

馬明笑言報導出街後收到不少恭喜的短訊，又指最擔心是身邊好友會生氣，要透過報導得知他結婚消息。講到求婚計劃，馬明自認不是個浪漫的人，對於求婚暫時未有想法，但會配合女生的要求，自己則傾向單對單低調求婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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