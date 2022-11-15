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【說好香港故事】李家超將赴泰國出席APEC領導人會議　率逾20人貿易代表團【不斷更新】

社會 09:40 2022/11/15

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行政長官李家超。(馮漢柱攝)

行政長官李家超今日（15日）出席行會前見記者。

李家超表示，將到泰國出席亞太經濟合作組織APEC領導人會議，會帶領逾20人貿易代表團說好香港故事，說明香港有中國、全球化優勢，爭取香港支持加入區域全面經濟夥伴關係協定。本港經3年疫情後有新發展，在科技、文化等有優勢，在一國兩制下固有優勢招商引資。

被問到七人欖球賽韓國仁川站在港隊出場時出錯，將中國國歌播錯成「願榮光歸香港」。他指是不接受的，主辦方有責任播放正確國歌，未有結果前交由警方處理，相信警方有相關經驗調查國安案件。

被問到是否已放棄「0+0」。他則指不會討論0+幾，現時是針對不同活動釐定針對性方案，如「團進團出」等，重申防疫政策方向清晰，會在管控好疫情，盡量放寬。

另外被問到港鐵荃灣綫油麻地站有列車駛入月台時出軌事件。他稱安全是最重要，需要良好的監察系統，政府就此負有責任，若港鐵沒有做好安全措施，將視乎報告結果，對港鐵啟動懲處機制。

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記者：余思嵐

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