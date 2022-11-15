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【改善睡眠】日睡不足7小時增慢性病風險　 醫生分享4大營養素助睡眠

醫生診症室 11:09 2022/11/15

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日睡不足7小時增慢性病風險， 醫生分享4大營養素助睡眠。

睡眠影響身心，良好睡眠不但令精神充沛，亦可以避免旨慢性病衍生。有醫生指有調查顯示平均睡眠少於7小時者容易有慢性病問題，提醒長期睡眠不足會影響體內的粒線體，進而增加許多慢性疾病風險。

最新影片:

台灣瀚仕診所醫師歐瀚文指出，不少研究人員多年來均積極探討睡眠不足究竟會對細胞帶來什麼樣的影響？結果部分研究發現，睡眠不足，首當其衝的就是人體細胞粒線體的運作能力會下降。他指，粒線體是身體細胞製造能量的來源，可想而知，當粒線體功能不佳時，會影響身體能量的代謝，而容易有疲勞、精神不振的問題。

除此之外，他又指過去亦有調查指出，平均每晚睡眠小於7小時的人，更容易有一些慢性健康問題，像是抑鬱、關節炎、糖尿病或氣喘等風險都會相對提高。這也呼應過去有大量研究指出，粒線體功能不佳會增加許多慢性疾病的風險。

想避免粒線體損傷，歐瀚文建議可從營養攝取方面入手，以下營養素可以幫助防止粒線體損傷：

●OMEGA-3脂肪酸
●抗氧化劑：維他命C、鋅
●維他命B群：維他命B12、葉酸
●鎂

歐瀚文也建議，有睡眠問題者，可以從生活型態的層面著手，目前已有不少研究發現，一些身心療法可有效改善失眠與睡眠品質，像是冥想、瑜伽、太極、氣功等。

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責任編輯：羅嘉欣

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