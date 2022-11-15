【MIRROR成員】Anson Lo剖白重踏舞台心理有障礙　教主自揭綵排後爆喊：因為害怕

▲ Anson Lo再踏舞台很害伯。

鄭欣宜（Joyce）與「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》於日前（11月13日）完滿結束。

當時大會本安排欣宜與Anson Lo接受傳媒訪問，可是教主卻因胃痛不適未能受訪，更要醫護人員幫手，欣宜受訪時爆教主全日只食一啖飯，令一眾神徒非常擔心。

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剖白重踏舞台的感受

休息過後，教主似乎已康復，昨晚（11月14日）在社交網報平安兼寫長文剖白重踏舞台的感受，當中有不少的心理關心需要過：

接近三個多月離開了舞台。第一次踏入排舞室、第一次接觸出道以來從未合作過的dancer朋友前輩們、第一次在band房拿起咪高峰；這些看起來都是十分容易的事，但對我來說，是需要每次前一晚好好的調整心理。可能是因為陌生了，可能是因為壓力，也可能是因為害怕。

▲ 剖白重踏舞台的感受

自爆綵排後大哭

即使時間慢慢過去，但MIRROR演唱會事故的陰霾，仍深埋在教主的心底：「記得踏上真實舞台做stage rehearsal的第一步，我整個人逐漸的在發抖，勉強完成到第一次《Barbie Girl》的走位，我便要立刻跑回化妝間裏面哭過一場。」

他又指當時花姐有鼓勵並叫其不要勉強自己：「記得花姐對我說：『聽日就開show，如果你真係唔得，冇人會勉強你。如果你決定要繼續做，你就要搵個出口比自己，呢樣嘢冇人幫到你，只有你幫得到自己，加油啊仔。』然後我調整了一陣子，便再踏上舞台完成stage rehearsal。」

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找回初出道的自己 感謝幕後團隊努力

雖然要克服心理關口並不容易，惟教主透露在排舞室和Band房綵排時，很像忘記了一直以來的壓力，可以專心唱歌和跳舞，更彷彿找回初出道的自己：「單純的唱歌和跳舞，但究竟在show day能否拿出自己的200%，這一點在stage rehearsal過後，我也未能確定，只能跟自己說盡力做好它。」

教主又十分感謝幕後團隊的努力，包括商台、舞蹈員們、樂隊、和音等，亦特別感謝花姐這三個月對他們12位成員的照顧，又要處理他在這個演出的情緒和細節：「知道你壓力不會比我們任何一位少，你真的值得一個長的假期休息一下，辛苦你。」

▲ 找回初出道的自己 (陳慧安攝)

感謝拍擋欣宜

另外，教主亦很感謝拍擋欣宜 這三個多月的體諒和關心，即使對方工作忙碌仿仍然十分專業和落力：「你能唱能跳的功力，我在你身上真的學習到很多很多。在台上每一下和你對望都好像在彼此鼓勵着的感覺，今次能夠和你同台演出絕對是我的榮幸。」

他又抱歉表演中段突然胃抽筋：「完show後真的再撐不下去，要在此對傳媒朋友們和Joyce說聲對不起。」

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因神徒才令他勇敢踏出第一步

最後，教主不忘感謝一直支持他的神徒，並指因有他們一直以來的關愛和支持，才令他能勇敢走出來：

之前答應過大家我會嘗試勇敢的走出來，是這個承諾，也是一直以來你們每天對我的關愛，令我能夠鼓起勇氣再次站在台上表演。Opening升上台面的一刻，我看到的除了是一片很美麗的粉紅海之外，是你們每一位對我的信心。站在台上，我發現我對表演的熱愛沒有減退過，每一刻都是很快樂、很享受。真的，我真的真的很想念你們每一位，永遠沒有最好的舞台，但希望你們喜歡這一晚的表演，我會繼續努力的。

帖文一出後好兄弟姜濤﹑Edan呂爵安﹑柳應廷 Jer及 欣宜等亦有讚好以示支持。

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