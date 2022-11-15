【網購成癮】30歲女網購成癮3年欠債百萬　老父借錢還債崩潰結局悲劇

▲ 網購成癮，無力還卡數，真係好出事。

網絡購物相當方便，足不出戶也可以買到心頭好，不過一旦失控網購成癮，隨時負債累累。上海一名年約30歲的劉姓女子，因沉迷網購，短短3年內欠下百萬債務，劉父為了替女兒還債四處借錢，因此欠下50萬人民幣（約59萬港幣）債務，劉女未有因此收斂，還繼續買買買，最後劉父崩潰，釀成家庭悲劇。

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綜合內地媒體報道，上海一名年約30歲的劉姓女子，與父親同是任職軌道交通工作的保安、安檢員，劉女月薪僅有3,000多元人民幣。自2019年起，劉女逐漸沉迷於網購，每隔一、兩天都會有碌卡紀錄，甚至一天有好幾筆，頻率高到舊包裹還未拆，新的快遞又送到，由於她都是使用信用卡透支消費，無力一次過償還債務，導致債務如雪球般越滾越大。

當劉女連最低還款額都還不起時，終於厚著臉皮向劉父求助，疼愛她的劉父，為了女兒拿出畢生積蓄10萬人民幣，並向親友借了約50萬人民幣，沒想到女兒卻未有因此收斂，仍繼續透過各種渠道網購，導致債務不斷累積，卡數欠下100多萬人民幣。

債台高築，女兒仍手機不離手繼續網購，父女之間因百萬債務衝突不斷，最終劉父不堪重負，在某一次跟親戚借錢還債時，一名親戚提醒劉父說，小心劉女又被騙去借高利貸了，沒想到回家後，劉父和女兒又為卡數發生口角爭執，崩潰的劉父，最後一時衝動竟拿起水果刀，直接一刀猛刺將女兒殺死。

劉父犯案後懊悔不已，自行到警局自首，最後被依《故意殺人罪》起訴。而上海市第二中級人民法院近日對此案作出判決，法官審理後認為，劉父犯案後自首，對自己的行為有悔意，故依照《故意殺人罪》，判15年有期徒刑、褫奪公權4年。

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責任編輯︰王明芳