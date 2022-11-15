【消委會】25款魚油補充劑有污染物　「楓之寶」、「Nutronic」致癌物量超歐盟標準

▲ 消費者委員會測試了25款魚油補充劑樣本，全部樣本都檢出不同種類的污染物。（消委會提供）

不少香港人著重健康，會服用由魚油提煉而成的補充劑。不過消費者委員會測試了25款魚油補充劑樣本，全部樣本都檢出不同種類的污染物。

有24款樣本檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），當中3款「GNC」、「楓之寶」及「美然康」的檢出量超出歐盟上限。動物實驗顯示，長期每日過量攝入會損害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統。參考歐盟規定，魚油的氯丙二醇含量上限為每公斤2,500微克。

另有14款樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，當中「楓之寶」樣本的環氧丙醇和3-MCPD的檢出量，同時超出歐盟上限一成及5倍，而該樣本的抗氧化劑經丁化作用的羥基甲苯（BHT）的檢出量亦超出本港法例規定。

此外，有6款樣本檢出致癌物多環芳香烴（PAHs），其中苯並[a]芘可作為食物中具可能致癌性PAH的指標，歐盟規定食用油脂的相關物質每公斤最多只可有2.0微克，PAH總和的上限則為每公斤10.0微克，「Nutronic」樣本兩者的檢出量均超標，分別是5.35倍及4.4倍。消委會提醒消費者，若產品壞脂肪酸含量較高，以及污染物含量超標，均可能增加長期服用者的健康風險；敦促商戶改良配方和品質，以保障消費者的健康。

多款脂肪酸檢測量較聲稱不符

測試又發現23款膠囊樣本每粒的DHA及EPA檢出量，可分別相差13倍與50倍，而每粒樣本撇除膠囊後的重量，與相關營養素多寡並沒有必然關係。測試中有「日本阪聖」子供專用DHA（60粒）、「日本阪聖」孕婦專用DHA （60粒）及「L&F」阿拉斯加深海魚油（300粒）樣本的DHA或EPA檢出量，分別較標示值低逾7成及3成，消委會已將相關資料轉交食物安全中心跟進。

廠商回應

「GNC」的代理商表示其超級魚油可供安全食用，並向消委會提交相關資料支持其產品的健康和品質聲稱。

「楓之寶」的代理商向消委會提交相關資料支持其產品的健康聲稱。

「日本命力」的代理商向消委會提交相關測試報告，表示每年均會委託獨立化驗所對該產品進行多項測試，包括輻射測試、重金屬、農藥、微生物等污染物的含量，以確保產品符合國際及本地法規要求。

「L&F」的代理商表示會與其供應商跟進有關事項，改良品質。該公司又指產品上的聲稱一般都是供應商提供，從醫學或其他產品的宣傳而得來的資料。

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責任編輯：陳麗娜