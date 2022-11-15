【下流上車族】曾志偉輸收視兌現承諾裸跑？　獎門人：無諗過阿驄拍完一個劇

▲ 獎門人會裸跑？

由林敏驄、江美儀、鮑起靜主演的TVB台慶劇《下流上車族》，上周最高收視23.7點，收視橫掃《開心無敵獎門人》、《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》，反應非常熱烈。林敏驄笑言與「獎門人」、TVB高層曾志偉打賭鬥收視，輸要以「裸跑」找數！

志偉於昨晚（11月14日）出席「無綫電視五十五周年晚宴」，接受傳媒訪問時親自回應裸跑一事。

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獎門人裸跑？

志偉於昨晚接受傳媒訪問時親自回應會否裸跑，他先說：「我哋呢啲上流人，係好怕啲下流人嘅。呢條友成世人都唔識喊，點知佢就日日都喺度喊，搞到大家都眼濕濕。」他也很樂意在這場「鬥爭」中落敗。

至於志偉會否真的裸跑？他稱：「我訂緊隻響螺，攞住隻螺同佢跑一次，咁多年拍檔，每一次都輸。輸0點幾，我都覺得巴閉，不過我自己都算高收視，我26.1、佢26.7，高我0.6。」

▲ 志偉出席「無綫電視五十五周年晚宴」

邀林敏驄再拍劇？

《下流上車族》內容貼地、演員演出自然，獲網民推舉成今年TVB的「最佳劇集」獎得主。林敏驄初次參演TVB劇集便獲得如此好成績，志偉又會否再邀請他拍劇呢？

志偉說：「呢個怪俠嚟，你誠意邀請佢，你誠意邀請佢，佢未必肯，係要佢自己話返嚟。不過，我諗佢今次拍得好開心，大家都無諗過阿驄可以拍完一個劇，你叫佢拍完一套電影都難啦，仲要拍一個劇。」

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