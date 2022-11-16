【潮物速報】Champion日本版Black Edition到港　首次現身K11 Musea開快閃店【內附地址】

▲ Champion Black Edition系列在K11 Musea設快閃店，至明年1月3日。（圖片品牌提供）

日本終於開關，不少朋友都急不及待準備啟程「回鄉探親」，一解兩年半來的思念之苦作報復式消費，因為大家都知道在日本購物堪稱一絕，不少時裝品牌為了日本市場而推出日本版，最近Champion就將日本推出的Black Edition帶到香港，更開設了為期至1月3日的快閃店。

這一個名為Black Edition的日本版系列，整個男女裝系列只有黑、炭灰和淺灰色3種顏色，服裝全以易穿，但又俱備功能性的設計為主，而因為日本被的關係，剪裁方面更吻合亞洲人的體型，這亦是一直以來我們港人瘋狂愛上日本版時裝的最重要原因之一。

該系列幾乎將每一件服裝都應用了功能性的面料，當中包括WRAP-AIR（輕量高透氣、高彈力）、C-VAPOR（速乾）、C-FLEX（高彈性）或C-PROTECT WATER（防水）等高科技面料。

而為了大家方便選擇服裝的功能，每件服裝址備有標註明面料功能的吊牌，方便乂家在選購時可以按自己需要而對跪號入座，這方面亦貫徹了日本人做事的認真手法，只此一家。

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至於服裝款式全以基本設計為主，包括衞衣、拉鏈外套等。而女裝更提供連身裙、半截裙等，完全沒有駕馭難度可言，擺明車馬擁抱大眾年輕人而設。

地址：K11 Musea 3樓Kiosk

記者：何偉雄