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【男人之苦】港男陰莖平均11.19cm全球倒數第5！　醫生 : 非愈長愈好

醫生診症室 16:07 2022/11/15

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全球倒數第5！港男陰莖平均11.19cm！

英國早前公佈一項針對86個國家男性陰莖的調查報告，結果發現第一名是厄瓜多，平均長度17.61cm，而倒數3名皆由亞洲國家及地區包辦，包括墊底的柬埔寨10.04cm、倒數第2的台灣10.78cm、倒數第3名則是菲律賓10.85公分，香港則倒數第5是11.19cm。對此，本港泌尿科專科醫生鄭冠中回應表示，調查中量度方法及參與研究人數存爭議，故不能完全作準；又強調只要硬度正常沒有勃起障礙，即使陰莖短小，亦不會影響行房及性能力表現。

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鄭冠中表示性能力表現並非是以陰莖長度作準，絕非愈長愈好，又指只要沒有勃起障礙，陰莖長短並不影響行房，反而硬度才是最重要的，他舉例指正常硬度應該要與青瓜接近。

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至於陰莖大小，他則表示主要是受先天影響，但他指部份較肥胖男士，如肚皮下腹脂肪較厚，亦有機會令陰莖外觀上顯得較短。他亦遇過有男病患因為皮下脂肪過厚，加上包皮過長問題，導致陰莖過短而求助；不過，病人進行包皮切除手術後，有關情況慶幸亦有所改善。此外，他又補充指如病人進行了某些手術，確有機會令陰莖縮短，如某些矯正陰莖彎曲手術，前列腺切除手術等。

英國早前公佈一項針對86個國家男性陰莖的調查報告，香港倒數第5是11.19cm。

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記者：容惠玲

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