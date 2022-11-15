【消委會】電子廁板售價差距達4倍　點揀點用點裝最精明？

▲ 消委會探討市面32款電子廁板功能。（資料圖片）

消委會搜集市面32款電子廁板的資料，探討當中功能，包括各型號的座墊加熱、暖水洗淨，以及噴頭自動清潔等功能。消委會稱，各款廁板售價由$3,399至$14,800，相差超過3倍；而消費者在安裝、使用，以至清潔衞生方面，均不能掉以輕心。

電子廁板主要在衞浴潔具店舖、電器店舖及網店出售，安裝時需要接駁食水供應喉管，安裝工程須獲得水務署的書面許可，並由合資格人士安裝，以免污水回流而污染單位或樓宇的供水系統。由於洗手間通常比較潮濕，因此切勿使用拖板。如需加裝電源插座，必須由註冊電業承辦商進行。

另外，部分型號的座墊溫度最高可達40 ̊C，消費者使用時不宜將溫度調得太高或坐太久，以免引起皮膚不適。用戶亦需注意電子廁板日常的清潔和保養，並按說明書指示定期清潔機身及噴頭，以確保衞生。

要享受暖烘烘座墊，當然要付出代價。根據部分供應商就個別型號提供的資料粗略估算，在室溫約20 ̊C至24 ̊C的環境下，將座墊溫度一直維持在大約36 ̊C至39 ̊C，1個月耗電量大約為10至13度電。按目前中電平均每度1.425元換算，即每月電費約15元左右。

而電子廁板供應暖水的方法，分為即熱式及儲水式。即熱式意味可長時間持續噴出暖水，儲水式則需要預先將水加熱，當持續噴出暖水一段時間後，出水溫度便會下降，因此儲水式售價通常較即熱式低。

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責任編輯：吳卓峰