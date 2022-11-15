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雲浩影推出第4首派台作品《氣流》　Cloud穿著短裙騷靚腿玩冰凍到震

娛樂 11:46 2022/11/15

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雲浩影

寰亞女新人雲浩影（Cloud）出道短短半年，迎來第4首派台作品《氣流》，全新風格，令人耳目一新，MV亦已上架。

她揚言新歌是目前最愛作品，因為她由創作到製作全程參與，投放大量個人感情，根據她的喜好度身訂造。MV也加入Cloud的風格，不過她笑言今次「玩大咗」，抱住巨型冰塊拍攝，衣衫單薄，凍到腳震。

義無反顧的愛情

喜愛冬季的Cloud，希望擁有一首感覺很冬季的情歌，新歌《氣流》完全是她的口味，讓她夢想成真，所以特別興奮和期待。由今年五月推出第一首派台歌《願望之翼》，至今第四首歌，剛好半年，Cloud越來越了解自己對音樂的路向。

她說：「我超鍾意今次新歌《氣流》，呢首歌絕對係我平時聽歌嘅類型，經歷咗之前三首歌，今次整咗一首好喜歡好特別嘅歌，好期待。作曲係馮翰銘（Alex Fung）、TonYnoT 和朱琳，填詞係我好朋友鍾說和朱琳，編曲TonYnoT和Alex Fung，Alex Fung仲做埋監製，因為佢都非常鍾意呢首歌，所以仲Featuring添！」

形象甜美的Cloud竟然渴望擁有傷感的情歌，她表示：「我覺得呢首歌講一段義無反顧嘅愛情，有啲傷心，係淡淡嘅悲傷、苦澀。冬天，就係要有少少苦澀嘅元素。」

爭分奪秒拍攝

今次MV由Cloud演獨腳戲，她的主要對手是一舊舊巨型冰塊，每一舊冰都封存了一些定情物品，例如鮮花、毛公仔、戒指和情信等。

因為是真冰塊，一直在溶雪，Cloud抱著它演戲要爭取時間，不能花太長時間蘊釀情緒，導演亦要盡快決定是否Good Take，而道具的工作人員亦要小心保護未拍攝的冰塊，總之台前幕後都爭分奪秒，非常刺激。

短裙騷靚腿

至於Cloud穿著短裙，抱著冰塊拍攝，凍到震。她說：「最初聽到個idea時，幻想到畫面好靚、好正，今日嚟到拍攝現場親眼見到啲一舊舊巨型嘅冰塊，有啲我半個人咁高，仲要不停溶雪，心諗『玩大咗添』！多謝導演和美術設計師令呢件事成真，好期待拍出嚟效果，一定好靚、好好睇。」

為表達甜蜜回憶，攝影師以「男友視角」拍攝，Cloud對鏡頭談情，她透露私底下極少講肉麻情話，笑言：「好唔慣對鏡頭做呢啲嘢，有啲噁心，毛管戙！」雖然是情歌，但今次MV沒有男主角，是否怕男友呷醋？Cloud說：「唔係，導演想觀眾集中望住我一個，所以MV只有我。」

最新影片推介：陳瀅專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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