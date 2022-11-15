【法證先鋒V】楊梓菁+陳嘉慧+區明妙+曾淑雅備力捧　新劇集多位靚女小花成網民焦點

▲ TVB新劇《法證先鋒V》有不少美女小花參演。

TVB新劇《法證先鋒V》昨晚（14日）首播，劇中有多位靚女小花參演，包括蔡潔、王敏奕、楊梓菁、區明妙、伍樂怡、曾淑雅、鄧伊婷、陳嘉慧、陳曉華、糖妹（黃山怡）等，對觀眾來說甚有吸引力。

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蔡潔

劇中飾演法醫科高級醫生Dr. Fan的蔡潔戲份很重，有翻版李佳芯之稱的她於處女作《香港仔》曾搏盡全裸演出，十分落力。

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王敏奕

曾志偉新抱王敏奕不時以零妝示人，皮膚質素甚佳的她獲讚是素顏女神，加入近年憑憑藉《刑偵日記》和《把關者們》入屋，相信機會亦會愈來愈多。

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楊梓菁

上輯亦有參演的楊梓菁繼續飾演警長，勤做運動的她擁有Fit爆身型。

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陳嘉慧

劇中有兩條感情線的陳嘉慧年紀輕輕已投資逾十萬在銅鑼灣開設頭髮護理店，甚有生意頭腦。

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區明妙

童星出生的區明妙甚得網民喜愛，經常大方分享靚相的她亦為KOL榜上常客。

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曾淑雅

飾演化驗員的曾淑雅曾因拍攝《3日2夜》而火速入屋，更獲封為「長腿女神」。

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伍樂怡

「民選港姐」伍樂怡向來甚有觀眾緣，她曾於《青春不要臉》中扮演小龍女深入民心，獲讚外貌清純有氣質。

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鄧伊婷

前香港女子組合Super Gear的成員之一的鄧伊婷曾於於2016年時曾參選「大閘蟹小姐競選」，她不時大方分享靚相，大受網民歡迎。

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糖妹

二人組合糖兄妹成員之一的糖妹有翻版陳慧嫻之稱，初出道的她一度成為高登女神，她近年甚少推出新歌並轉當演員，以拍劇為主。

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陳曉華

2018年港姐冠軍陳曉華參選時有年輕版紅姑之稱，甫一出道已獲TVB力捧，劇接劇的她甚得觀眾歡心。

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