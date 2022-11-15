【星二代】邱淑貞三位千金罕公開合體　盡得靚母優良基因全屬高質美女【多圖】

▲ 邱淑貞三位千金都一樣美。

一代性感女神邱淑貞的有三位千金，分別是大女沈月、二女沈日及細女沈晨，三位女兒各有風格特色，全屬高質美女。

日前三姊妹合體齊齊支持吳君如與陳可辛以及女兒陳是知（Jillian）的《不，完美》舞台劇，媽媽君如表現興奮，除親自撐囡囡的場，更帶同好友盧覓雪一同前往支持，並呼籲網民加入Jillian Fans Club，愛女之情表露無遺。

其中見君如上載的限時動態中見沈月、沈日及沈晨向鏡頭揮手，沈月更大派心心，果然識做。

【星二代】邱淑貞長女沈月疑簽韓國經理人 以藝名Ayla出道免與內地女星撞名【多圖】

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沈月人氣爆燈

現年20歲的沈月向來有最美星二代之稱，皆因她不論樣貌及身材，都十足其媽媽邱淑貞。

近年人氣爆燈的她，不但成為不少品牌的新寵自兒，更不時獲邀出席時尚活動。早前她出席首爾時裝周，更有指她原來逗留在韓國超過兩個月，因此有傳與韓國經理人公司簽約，即將以藝名「Ayla」在當地正式出道做藝人。

其實早於2月她已宣布改名發展演藝事業，由於與內地女星沈月撞名，寧棄用本名改藝名為「Ayla」。

她解釋新名代表着「Adventure（冒險）」、「Youthquake（年輕覺醒）」、「Love（愛）」及「A little bit of creativity（一點創意）」的意思，希望藉字讓她展開人生的新一頁。

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沈日長得亭亭玉立 沈晨罕有露面

相反，二女沈日及細女沈晨則較為低調，絕少公開露面，就連社交網也很難找到她們的蹤影。

如今見到三人合體，沈日轉眼已長得亭亭玉立，對着鏡頭亦很自然向觀眾打招呼，而沈晨則較為害羞，望着鏡頭眼神有些飄忽，不過勝在夠萌，非常可愛，有網民更留言指她們更可組團出道，成為香港版的少女時代。

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