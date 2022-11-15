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【金錢糾紛】港女帶小孩幫襯上環餐廳無錢俾　要求撳錢拒放下財物反批店員尾隨

親子 12:57 2022/11/15

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有港女帶小孩幫襯上環餐廳，卻沒有足夠現金找數。

現在電子支付愈趨普及，但要留意部分商店只收取現金。一名港女於社交媒體指出，她帶小孩幫襯上環一間餐廳，卻沒有足夠現金找數。她要求去附近的櫃員機「撳錢」，卻不接受餐廳提出放下財物或小孩的建議，反批評店員尾隨她外出撳錢。不過，網民幾乎一面倒指責她行為不當，才惹來走數之嫌。

最新影片︰

現金不足要撳錢

該名女子日前於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖文，表示日前帶同小孩到上環一間餐廳用膳，直言受氣及被店員出言侮辱恐嚇。她分享︰

今次食咗$124，唔夠cash，餐廳叫我擺低部手提電話先去撳錢……然後門口收銀姐姐叫我擺低小朋友喎！有無搞錯？小朋友得幾歲，擺低？

她認為在電子支付的年代，不滿餐廳「無得俾手機支付連信用卡都唔得」。由於小朋友要去廁所，她打算先帶小朋友去廁所才去撳錢，她向餐廳表示︰

你哋有CCTV嘛，如果我半小時内未返，你哋就報警啦。

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不滿被男店員尾隨

當女子帶小朋友去附近的女廁後出來，卻發現被餐廳男店員尾隨，對方大聲稱，「小姐，你撳機先好唔好啊？……食霸王餐唔俾錢！」她揚言如對方再大聲就報警，其後她在上環港鐵站出口電梯被店員阻攔，雙方僵持不下，她向港鐵職員求助，而店員亦致電餐廳。

隨後餐廳店長來到，先叫男店員回店，女子形容店長態度好，並帶備散銀以便找錢。她強調自己態度一直很好，只是不同意放下小朋友，也認為如餐廳派人尾隨應跟她先說明。她批評，男店員在期間大叫，形容「聲浪之大及言語上的侮辱，已經嚇親我小朋友」。她一度上載男店員的照片，其後已刪除。最後她指餐廳服務態度「麻麻地」、欠衛生。

網民︰冇錢俾仲咁大聲

帖文引起網民熱議，斥責港女「冇錢俾仲咁大聲」、「自己冇錯永遠係人哋錯」、「又一西客」、「咁多疑點叫人點信你？」、「唔係一句有錢轉頭俾，拖住小朋友去廁所咩都要就你」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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