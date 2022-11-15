【消委會】浴室暖風機大比拼　一款乾衣速度快兼每月電費僅$86.4

▲ 測試中13款暖風機。（消委會提供）

踏入秋冬，不少市民考慮於浴室安裝暖風機。消委會測試的13款浴室暖風機樣本，樣本的安全和性能表現普遍令人滿意。除「金瑞典」JBH20樣本外，其餘樣本的整體評分均獲得3.5分或以上。

測試涵蓋3種類型包括安裝於窗口和天花的型號，及只須插上電源即可使用的移動式型號，售價由$699至$4,350。消委會及機電署分別委託獨立實驗室測試樣本的性能及安全，安全測試參考最新版本的國際安全標準進行，檢測項目包括結構及防水效能、功率偏差及標示說明等。

全部樣本均聲稱具不同的防水級別，由IPX1至IPX5，均能通過相關的防水測試，消委會提醒，用戶需注意防水設計只限於外殼而非面板，因此切勿直接用水噴射機身面板，清洗前亦應關掉電源，免生危險。

設計安全方面，「卓爾」的接地線雖然已經固定於金屬外殼上的螺絲柱，但其外殼上的十字螺絲頭有機會被扭鬆，而「金瑞典」以膠殼固定摩打金屬外殼的接線端螺絲，若膠料老化變形，有機會令接地端鬆脫，或影響接地效能，未能完全符合標準內的要求。不過，消委會指，用戶接觸到外部或內部金屬殼的機會頗低，故一般使用風險不大。另外，「Thomson」的電子開關掣未能抵禦干擾而被啟動，可能於特殊情況下會意外開著，如用戶於較長時間內都不會使用暖風機，最好將其電源關上。

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乾衣速度差異大 一款未能8小時內完成

測試又模擬浴室環境，利用暖風機吹乾濕衣物。測試容許的完成時限為8小時，結果發現除「金瑞典」外，其餘樣本均能在8小時內完成乾衣，惟乾衣速度差異頗大，乾衣時間由約3.3小時至6.4小時，當中以「樂聲」、「三菱電機」、「KDK」及「Kohler」表現較佳，同獲4點評分。

「金瑞典」於測試約2小時後，發熱器自動關上，接下來的4小時僅以冷風吹向衣物，而乾衣程序亦於6小時後自動停止，衣物只達約65%乾，故此評分最低；而「金章」及「卓爾」同樣需要超過6小時才能把衣物吹乾，故只得2.5點評分。天花式型號乾衣時送風由上而下，因此掛在出風口的濕衣物能得到較均勻的乾衣效果；窗口式型號由於濕衣物與出風口的距離不一，掛得最遠的衣物較難被暖風吹乾，故乾衣時間一般會較長。

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乾衣能效比較各樣本弄乾每公斤衣物的耗電量。測試時以各樣本弄乾相同數量的衣物，窗口式樣本「樂聲」及天花式樣本「三菱電機」、「KDK」及「Kohler」能較快完成測試，均獲得4星的較高評分，前3款樣本量得的耗電量更不足4kWh，其中「KDK」只耗電3.2kWh;「新朗」、「金章」及「卓爾」的乾衣耗電最高，介乎5.6至6.2kWh，只得2.5點評分。耗電量最高的耗電量幾乎是能效最佳樣本的2倍。

假設用戶每月乾衣15次，每度電平均費用為$1.8，以測試量得耗電量最高的樣本計算，1個月花在乾衣的費用為$1.8x6.2x15=$167.4，而耗電量最低的「KDK」，每月乾衣費用約為$86.4。用戶在實際使用時，應調校時間掣或手動關機。

廠商意見

「金章」的代理商稱測試型號已取得相關安全認証及被新型號取代。

「金瑞典」的代理商指產品屬多功能設計，乾衣程序的預設熱風吹送時間較短，旨在確保安全操作並實現更高能源效率，但以低溫冷風乾衣效果始終難及熱泵式乾衣機的表現。

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責任編輯：陳麗娜