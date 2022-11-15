【網絡熱話】巴士座位下遺一地碎髮　網民：車上快剪服務？

▲ 屯門公路上疑有巴士座位遺一地碎髮。

香港人生活節奏急速，善用每分每秒時間，不少女士更經常於公共交通公具上化妝整理儀員。今日（15）有網民便於一輛疑往來屯門公路的巴士上層座位上，發現大量毛髮散落四周，懷疑有人於巴士上剪頭髮。有關照片上載網上後，隨即引起其他網民熱議，有人笑指可能因塞車「趕時間」，唯有在「車中剪」；有人則估計是「cosplay 假髮」。

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該名網民今早於「屯門公路塞車關注組」發帖指，「唔關屯公事」、「原來剪指甲呢啲而家已經係小兒科...喺巴士剪髮係咩玩法」，並上載一幅巴士內的圖片。照片中，兩座位的下方地面散滿大量黑色的毛髮，座位上亦有，但數量則較少。由於網民提及「屯公」，又於有關社交平台發文，令人相信極有可能為來往屯門公路的巴士，他其後亦留言指「可能事主塞車塞到原地出家呢，可以關心吓大家心理健康，塞車都睇開啲唔好咁燥」，認為是塞車肇禍。

▲ 巴士座位驚見大量黑色毛髮。(屯門公路塞車關注組)

事件曝光後，不少網民紛留言取笑指「車上快剪服務」、「屯公塞車 直頭染髮都得啦」、「有時塞成兩個鐘，電埋髮都得」。不過亦有網民質疑「點解旁邊啲人唔制止？」，建議巴士公開片段：「攞片睇下佢做咩」。

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責任編輯：羅嘉欣