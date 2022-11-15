【食用安全】街市奇招售「已超渡往生蟹」網：食完到自己往生

▲ 街市銷售奇招 「已超渡往生蟹」賣死蟹

具創意的銷售手法往往時商家最好的招徠。台灣一名網民在社交平台分享，自己台灣桃園漁港一家店舖的標語不僅有趣且「吸睛」，蟹的價錢牌上寫著「往生蟹，已超渡，請安心享用」，有趣的形容便網友不禁拍下分享至網上，引起網民熱議。

最新影片推介

該名網民於Facebook群組「爆廢公社」上分享，日前他到桃園漁港時，看到其中一家海鮮檔門口放著一盤蟹，並寫著「往生蟹，已超渡，請安心食用」，以及以100元台幣（折合約25港元）一隻出售。有趣的銷售手法使網友不禁大呼有趣，而且盛讚老闆「誠實」，並指「這是我看過最特別的招牌了」，更形容他是「佛系老闆」。

帖文一出，不少網友更指同檔不僅有「往生蟹」，更有「自殺大鮭頭」（三文魚頭）。海鮮檔老闆的創意令一眾網友嘖嘖稱奇，亦有網友擔心「往生蟹」的食用安全：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港食安中心則有資料顯示，因螃蟹的生活環境極有可能存在寄生蟲，故在其身上發現寄生蟲並不罕見。而且，生長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體：

淡水蟹：衞氏並殖吸蟲(又稱為肺吸蟲)

生長在熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：可能感染天然存在於水域的霍亂弧菌

生長在河口和近岸水域的蟹：體內則可能有副溶血性弧菌。

然而，蟹死亡5小時後，體內的蛋白質或脂肪會分解，蛋白質類會分解成含硫的化合物及生物胺，這些物質有一定風險。此外，蟹體內微生物快速繁殖，導致菌落數超標，即使煮熟後亦無法消滅其中的微生物，所以不可食用。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣