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【千奇百怪】26歲男失業多時獲聘臨時工　一個原因拒絕開工老闆無奈

育兒經 11:51 2022/11/15

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唔等錢使，所以可以揀工做。

經濟不景，一工難求！但有年輕人就算有工都唔做，寧願躺平，而老闆得知對方拒絕開工的原因後，即時覺得超無奈又驚訝！馬來西亞經濟形勢不明朗，很多人失業，有人為了三餐乜都肯做，不過有人有工都唔做。

最新影片推介:

馬國一名老闆刊登廣告後引起很多人關注，也有人聯繫他詢問工作詳情，然而其中幾個申請者的態度卻讓他不敢恭維。其中一名26歲男子早前獲聘請臨時工，見工後與老闆談好了條件，一日人工100令吉(約港幣$170)，不過對方獲聘後竟然拒絕開工，原因超崩潰：

大哥，不好意思，如果開工時間是早上的話，我可能會面對問題，不能來工作了。

這位年輕人接著說，他不能早起，如果要上早班就有問題了。老闆將這件事在網上公開後，不禁表示：

我的天啊！2022年了還有人是這樣的行為嗎？想像一下，2022年，有些人會給出這樣的理由。年齡都不小了，已經26歲了。

而網民則食花生留言：「不能早起是因為晚上遲睡、打電玩吧！」、「這一點也不奇怪，我弟弟也是這樣，結果我把他趕出家門了」、「所以很多老闆寧願請外勞，叫他們加班也沒問題」。

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責任編輯︰王明芳

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